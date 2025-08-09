訂房送QUOKKA抱枕毯！知本老爺限定「DINOTAENG主題房」即起登場

全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」再掀矮袋鼠熱潮！台東知本老爺酒店今夏重磅聯手韓國超人氣暖萌IP「DINOTAENG」，帶來獨家主題房，從酒店大廳、自助餐廳到主題房，都能見到身穿草裙配花圈的迎賓大使QUOKKA及BOBO。此外，住房禮QUOKKA抱枕毯、旅行袋2入組等也自即日起至9月30日登場，3款聯名商品住就送。

知本老爺「DINOTAENG呆萌町主題房」第二波住房禮療癒再升級，最受矚目的亮點為蓬鬆Q彈的「QUOKKA抱枕毯」，集結絨毛玩偶、靠枕和毛毯功能，以精緻精巧的QUOKKA刺繡妝點，拉開拉鍊即可取出柔軟的法蘭絨毯，毯身印上夏季限定的焦糖色BOBO，渲染迷人的盛夏度假氛圍。

出遊必備的「DINOTAENG旅行袋2入組」，也是詢問度超高的實用派潮物，每組含大尺寸的萬用衣物袋及長型鞋袋，均搭配提帶設計，最吸睛的是雙面滿版的QUOKKA與BOBO，兩款收納逸品一次收集，讓旅行更添趣味。

為滿足粉絲的收藏欲，知本老爺加碼「續住贈抱枕毯」活動，即日起至9月30日，凡單筆預訂2間主題房或入住2晚以上，即可獲得抱枕毯乙個（不累贈），加贈活動不限連續入住。酒店育樂中心另設有「DINOTAENG 紀念集章區」，提供兩款知本老爺專屬戳章，旅人可帶房內的明信片或自己的手帳，一起來蓋印紀念。