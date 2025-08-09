「文創新秀主題房」登入南港老爺行旅！住進插畫裡 也把創作帶回家

台北南港迎來文創界年度盛事「2025 臺灣文博會」，此次合作飯店南港老爺獨家和兩位新秀插畫家「腋毛人 Yemao」與「臺灣印事」合作，打造期間限定的文創新秀主題房，將插畫設計巧妙融合客房設計。即日起至11月2日，雙人入住含早餐3,980元起，每日限量開賣。

此次主題房邀請兩位風格迥異、魅力十足的插畫家合作，南港老爺行旅特別開放公共空間與兩間客房，讓插畫家親自發揮想像力與創作力，從梯廳、房門、浴室、室內擺設到每一個細節，皆巧妙融入創作，打造獨一無二的故事宇宙。

「臺灣印事」主題房以「臺灣日常」為靈感，運用插畫與遊戲形式將本土物件與文化符號巧妙融入房內空間，帶領旅客穿梭於台味十足的畫面之中，整間房間像是一場關於台灣日常美學的圖像冒險，傳達對台灣文化的幽默與溫度。而「腋毛人Yemao」主題房則延伸其繪本作品療癒、溫暖的敘事風格，當旅客走進房內，會發現窗景被繪製成可愛風景，椅子上的療癒貓咪抱枕穩穩的接住旅人疲勞，牆上與鏡面則滿布著柔軟的文字與手繪插畫，宛如一處讓人安心棲息的小宇宙。

除了主題房，南港老爺行旅10樓的選品空間「軟實力格閣」同步販售兩位插畫家的限定周邊商品，包含明信片、徽章、書籤、手機支架等，讓旅人能將這份藝術記憶帶回生活中，延續旅程的感動與靈感。