影／「睡一覺到石垣島」八重山丸渡輪9月啟航 今進基隆整備1月

預計9月開航的基隆到日本 石垣島 客貨海運 航線 的「八重山丸渡輪」（YAIMA MARU），今天上午8時30分開進 基隆港 到台船基隆廠展開為期1月修整，為9月開航做準備。該輪可搭載545名乘客、70輛小客車與150輛8噸卡車，航程約7小時，將是台灣到石垣旅遊除了飛機、 郵輪 外另一種較低價位航程的選擇。

日本船公司「商船八重山向台灣申請基隆到石垣的客貨海運航線，去年向韓國的「Panstar」買下了原用於釜山到大阪的渡輪「Panstar Cruise」，並將這艘渡輪更名為八重山丸執航基隆到石垣航線。

八重山丸自韓國釜山啟航今天上午緩緩開進基隆港，有不少民眾到基隆港東西岸高處拍攝進港畫面，不少民眾對渡輪航線相當期待。基隆港務分公司表示，八重山丸今天進基隆港後至台船基隆廠進行為期1個月的修護整理，為9月中旬的開航做準備。

交通部航港局今年5月召開「基隆－石垣固定客貨運航線現場協調及會勘」會議，會中基隆港務分公司就旅客動線、貨櫃進出動線等議題與船方、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）單位達成共識，並與相關單位完成現地會勘。

據業者規畫，船舶總長160公尺，總寬25公尺，總噸位2萬1688噸，約為「澎湖輪」的2倍噸位，船上配置全住艙可載旅客545名，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，從基隆港至石垣港的航行距離約265公里，航海時間約7小時，預計全年運營，會推出套票行程，預計9月開航。預計每周提供3個來往航班，船費可能新台幣2080元起跳計算，但確切航班時間與票價仍有待官方後續公布。

據其他觀光業者說，石垣島是郵輪熱門停靠觀光島嶼，觀光資源相當豐富，但以前主要是搭郵輪及飛機，但價格較高，渡輪相對價格便宜，雖然噸位較小、設備差很多，但日本當地政府還及我國航商看好客貨市場，有不同的觀光體驗。