影／「睡一覺到石垣島」八重山丸渡輪9月啟航 今進基隆整備1月
日本船公司「商船八重山向台灣申請基隆到石垣的客貨海運航線，去年向韓國的「Panstar」買下了原用於釜山到大阪的渡輪「Panstar Cruise」，並將這艘渡輪更名為八重山丸執航基隆到石垣航線。
八重山丸自韓國釜山啟航今天上午緩緩開進基隆港，有不少民眾到基隆港東西岸高處拍攝進港畫面，不少民眾對渡輪航線相當期待。基隆港務分公司表示，八重山丸今天進基隆港後至台船基隆廠進行為期1個月的修護整理，為9月中旬的開航做準備。
交通部航港局今年5月召開「基隆－石垣固定客貨運航線現場協調及會勘」會議，會中基隆港務分公司就旅客動線、貨櫃進出動線等議題與船方、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）單位達成共識，並與相關單位完成現地會勘。
據業者規畫，船舶總長160公尺，總寬25公尺，總噸位2萬1688噸，約為「澎湖輪」的2倍噸位，船上配置全住艙可載旅客545名，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，從基隆港至石垣港的航行距離約265公里，航海時間約7小時，預計全年運營，會推出套票行程，預計9月開航。預計每周提供3個來往航班，船費可能新台幣2080元起跳計算，但確切航班時間與票價仍有待官方後續公布。
據其他觀光業者說，石垣島是郵輪熱門停靠觀光島嶼，觀光資源相當豐富，但以前主要是搭郵輪及飛機，但價格較高，渡輪相對價格便宜，雖然噸位較小、設備差很多，但日本當地政府還及我國航商看好客貨市場，有不同的觀光體驗。
「坐7小時睡一覺醒來，人就在日本石垣島可以品嘗石垣牛，便宜很多，值了。」林姓遊客說，雖可能要擔心浪況，也是另一種選擇，船艙也不用像郵輪那麼好。但也有遊客表示，噸位較小、設備也沒有那麼齊全，要承受較大風浪及穩定度是考驗，能不能拉走郵輪客，就看個人如何規畫遊程選擇。
