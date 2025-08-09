快訊

影／「睡一覺到石垣島」八重山丸渡輪9月啟航 今進基隆整備1月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆石垣航線9月啟航，「八重山丸」渡輪今進基隆整備1月。記者游明煌／攝影
預計9月開航的基隆到日本石垣島客貨海運航線的「八重山丸渡輪」（YAIMA MARU），今天上午8時30分開進基隆港到台船基隆廠展開為期1月修整，為9月開航做準備。該輪可搭載545名乘客、70輛小客車與150輛8噸卡車，航程約7小時，將是台灣到石垣旅遊除了飛機、郵輪外另一種較低價位航程的選擇。

日本船公司「商船八重山向台灣申請基隆到石垣的客貨海運航線，去年向韓國的「Panstar」買下了原用於釜山到大阪的渡輪「Panstar Cruise」，並將這艘渡輪更名為八重山丸執航基隆到石垣航線。

八重山丸自韓國釜山啟航今天上午緩緩開進基隆港，有不少民眾到基隆港東西岸高處拍攝進港畫面，不少民眾對渡輪航線相當期待。基隆港務分公司表示，八重山丸今天進基隆港後至台船基隆廠進行為期1個月的修護整理，為9月中旬的開航做準備。

交通部航港局今年5月召開「基隆－石垣固定客貨運航線現場協調及會勘」會議，會中基隆港務分公司就旅客動線、貨櫃進出動線等議題與船方、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）單位達成共識，並與相關單位完成現地會勘。

據業者規畫，船舶總長160公尺，總寬25公尺，總噸位2萬1688噸，約為「澎湖輪」的2倍噸位，船上配置全住艙可載旅客545名，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，從基隆港至石垣港的航行距離約265公里，航海時間約7小時，預計全年運營，會推出套票行程，預計9月開航。預計每周提供3個來往航班，船費可能新台幣2080元起跳計算，但確切航班時間與票價仍有待官方後續公布。

據其他觀光業者說，石垣島是郵輪熱門停靠觀光島嶼，觀光資源相當豐富，但以前主要是搭郵輪及飛機，但價格較高，渡輪相對價格便宜，雖然噸位較小、設備差很多，但日本當地政府還及我國航商看好客貨市場，有不同的觀光體驗。

「坐7小時睡一覺醒來，人就在日本石垣島可以品嘗石垣牛，便宜很多，值了。」林姓遊客說，雖可能要擔心浪況，也是另一種選擇，船艙也不用像郵輪那麼好。但也有遊客表示，噸位較小、設備也沒有那麼齊全，要承受較大風浪及穩定度是考驗，能不能拉走郵輪客，就看個人如何規畫遊程選擇。

基隆石垣航線9月啟航，「八重山丸」渡輪今進基隆整備1月。記者游明煌／攝影
航線 郵輪 基隆港 石垣島

相關新聞

邊吃邊玩！中秋禮盒變身桌遊、拼圖 團圓夜更有趣

月餅不只好吃，也能玩！今年月餅比拼角度更多元，就連月餅外盒、盒內附件都成角力重點，像是變身桌遊、3D拼圖，讓團聚的月圓之...

訂房送QUOKKA抱枕毯！知本老爺限定「DINOTAENG主題房」即起登場

全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」再掀矮袋鼠熱潮！台東知本老爺酒店今夏重磅聯手韓國超人氣暖萌IP「DINOTAE...

「文創新秀主題房」登入南港老爺行旅！住進插畫裡 也把創作帶回家

台北南港迎來文創界年度盛事「2025 臺灣文博會」，此次合作飯店南港老爺獨家和兩位新秀插畫家「腋毛人 Yemao」與「臺...

影／「睡一覺到石垣島」八重山丸渡輪9月啟航 今進基隆整備1月

預計9月開航的基隆到日本石垣島客貨海運航線的「八重山丸渡輪」（YAIMA MARU），今天上午8時30分開進基隆港到台船...

美國櫻桃價格20年新低 嘉義大賣場熱銷「甜甜價」民眾搶購

美中貿易戰意外讓台灣民眾成為最大受惠者。受到中國對美國農產品課徵高達58%關稅影響，美國櫻桃出口轉向關稅較低的市場，加上...

台北拉麵店神還原推限量「高雄安全島拉麵」！網笑翻：這也能實體化？

高雄市日前因連日豪雨，在鳳山區鳳南路一處安全島上竟意外長滿香菇，奇景不僅吸引路人拍照打卡，也成為社群上的熱門話題，有台北...

