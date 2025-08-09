出國網卡怎麼選？十大eSIM品牌排行榜揭曉

一掃即通！出國必備最強網路鑰匙

你是不是也曾有這種困擾？一下飛機準備展開旅程，為了確保手機能順利連上網路，蹲在機場角落拆卡、換卡，還得小心翼翼收好台灣的SIM卡，深怕一不留神就會弄丟。

現在有了eSIM，這些麻煩事通通都可以say goodbye！不需拆卡、不用找針，只要在線上完成購買、掃描QR Code，就能立即開通當地網路。不管是自由行、快閃旅遊還是多國跳島，eSIM就像一把萬能鑰匙，讓你優雅無痛接上網路，還能依照天數、流量、地區客製化專屬方案，簡直是旅人們的必備神器。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理國外出差、旅遊適用的「十大eSIM品牌」，不論你是商務人士還是背包客，通通都能找到適合你的「網路魔法入口」！

手機是否支援eSIM服務？

iOS系統手機（iPhone）：設定⮕行動服務⮕加入eSIM

Android系統手機（Samsung、Sony、OPPO等）：設定⮕網路與網際網路⮕SIM卡⮕新增eSIM

電話測試：直接輸入*#06#，出現「EID」代表手機支援eSIM服務

No.10 trifa 特旅發

由全日空（ANA）出資經營的trifa特旅發，提供200多個國家eSIM虛擬網卡，包含日本、韓國、中國、香港、澳門、越南、泰國、新加坡、美國等，可依據個人需求選擇1GB至吃到飽、1至60天、跨國周遊等多種方案組合。trifa不只號稱是日本第一品牌，日本方案也使用IIJ（DOCOMO）原生線路，不開漫遊就能時刻穩定連線，也與其他國家大型電信業者合作，提供快速穩定的eSIM網路。他們也標榜不受公平使用原則限制，無限流量吃到飽、開熱點也不降速，下載App還能直接確認剩餘流量，一鍵隨時加購、升級吃到飽，24小時真人客服也能立即協助解決問題。

IG網友也熱情分享，「到泰國旅遊少不了特旅發（trifa）eSIM，下載trifa的App就能一鍵安裝eSIM，到當地直接開啟就有網路了～省去超多麻煩，一樣的網路方面超順，吃到飽方案絕對是最佳選擇，不用擔心會斷網」。

No.9 Nippon SIM

如果最近你打算去日本旅遊，不妨可以試試Nippon SIM的eSIM服務！Nippon SIM與日本電信公司NTT DoCoMo（NTTドコモ）合作，以合理價格提供新技術、高品質的日本網路，還有售前諮詢到售後客服的全方位服務。除了實體SIM卡可在日本各大電器量販店、機場電信店舖購買，也可以選擇直接到官網購買eSIM方案，包含3天至180天、每日2GB至15GB流量，選擇規格並填寫手機型號、電子郵件後，就能在線上收到專用二維碼。

Nippon SIM官網提供繁體中文服務，對於不會日文的人來說操作上也非常方便。擁有23萬人追蹤的臉書粉專《奶茶團長／走走停停，教學旅行，旅行教學》也曾推薦日本原生卡Nippon SIM，「這家有一個很大的好處是，如果你半年、一年多次出入境，可以用總流量的這種，eSIM就掛在你的手機裡頭，下個月來不用再重新買」。

No.8 JOYTEL

「JOYTEL」是許多遊客出國時選擇的台灣eSIM品牌之一，從台灣人喜歡的日本、韓國，到中港澳、東南亞、歐洲及美加墨地區通通都買得到，日本、韓國、泰國部分還特別推出原生線路eSIM，網路延遲更低、網速更快；如果不只去一個國家，也可以選擇中東eSIM、歐美36國共用eSIM、五大洲多國共用eSIM等商品。JOYTEL也標榜下單後最快5分鐘內就可以收到QR Code，會員制度可另外累積購物金，下次消費超過299元就能折抵，售後還有LINE真人客服全年無休服務。

有網友在臉書社團《日本自由行討論區》透露JOYTEL火箭卡使用心得，「他們家這款，就是真原生卡，我上個月底去日本用過，隨插即用，網速真的快、延遲低，再搭配日版（Samsung Galaxy）S25 ultra使用，網路完全很順」。

No.7 Holafly

消費者在Holafly可購買中國、日本、菲律賓、歐洲、美國等全球180個以上國家的eSIM網路，享受穩定順暢的4G、5G高速網路，如果購買、安裝過程遇到問題，也可以直接洽詢24小時真人中文客服。值得注意的是，購買Holafly eSIM後倘若遇到行程變更、裝置不相容或遭到鎖定，只要沒有開通且購買時間未超過6個月，便可獲得全額退款；旅遊目的地網路基礎設施故障或不穩定，導致網路無法運作，也可以獲得全額或部分退款。

Holafly目前提供英文介面App，方便消費者管理eSIM。YouTuber金魚腦也曾在頻道上介紹，「這次去瑞士11天的網路都是用Holafly的eSIM，他們家的吃到飽方案真的是！！我出國用網路以來最～～安心的一次～～不然之前常常出國都要時時刻刻擔心網路快用完了，是不是要再買QQ」、「還有24小時線上多語客服，就算在國外遇到網路問題也馬上有人幫忙解答！」

No.6 飛買家

在桃園機場出、入境大廳及管制區設有店面的飛買家，結合網路和實體門市提供客服諮詢、售後服務，除了租借Wi-Fi機、販售實體SIM卡、行動電源等旅行配件，時下正夯的eSIM也可以在這裡入手。飛買家的eSIM範圍涵蓋日韓、中港澳、亞洲、歐美及非洲等地區，根據不同國家提供吃到飽、每日流量及總流量方案，也有新馬泰、亞洲14國、歐洲多國、美加、南美6國、歐美41國、非洲18國的eSIM，就算旅途要去多個國家也不用煩惱網路問題。

日前有網友分享自己的使用心得，「畢竟不是每個地方都能靠Wi-Fi混過去，而且有時公共Wi-Fi還有駭客入侵危機，像上次在沖繩，靠著飛買家的eSIM一路導航、查景點營業時間、找餐廳，連Google Maps都沒轉圈圈，真的超安心」。

No.5 WaySim 威訊

ＷaySim受到許多藝人、YouTuber、網紅推薦，藝人許凱皓指出，「因為網速真的非常重要，威訊eSIM在韓國都有5G網路！這次用下來速度也很快，觀看影片也都高畫質沒任何問題！」藝人蔡尚樺則分享，「像我這種網路重度成癮患者，出國最擔心網路卡或是SIM卡弄丟！WaySim威訊的eSIM只要掃碼就能上網超方便，根本是我近期最愛」。

從WaySim威訊官網的「eSIM專區」進入「eSIM全系列」，點選「篩選並排序」就能根據暢銷度、日期、價格或字母順序排序，也可以進一步篩選價格、天數（1～30天）、方案，綜合自身條件找到最適合的eSIM網路方案。最重要的是購買後系統就會立即發送QR Code至指定信箱，買完立即開通，加入會員還有消費20元累積1點、升級禮等專屬優惠，另外還有全年無休、24小時真人客服，即時為消費者處理所有網路相關問題，成為不少網友挑選eSIM的熱門選擇。

No.4 KKday

出國旅遊免不了使用KKday等平台購買一日或多日行程，不過你知道其實他們也有販售eSIM網路虛擬卡嗎？以KKday為例，他們提供日本、韓國、中港澳、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、歐洲等國家的eSIM，也有部分國家原生eSIM方案，像是由KDDI（ケイディディ）、Softbank提供本地網路的日本eSIM，不僅擁有4G或5G高速行動網路，還支援人人必備的ChatGPT功能，讓你走到哪裡都可以盡情使用。

網友使用後也在留言區回饋，「安裝時有問題客服回覆迅速，立刻幫忙我解決」、「去大阪萬博跟京都的時候人超多，連接一樣穩定快速，完全沒斷線，網速也很順暢，整體使用體驗非常滿意」、「今年出國多次了，到日本各地，已經數次回購，不只設定方式簡單，訊號速度佳，CP值高推薦給需要的朋友哦！」KKday的eSIM方案眾多，建議可以從搜尋欄位選擇目的地、出發日期，再找到適合自己的天數與流量。

No.3 Saily

Saily擁有多國eSIM商品，從每週1GB到持續半年的100GB上網方案應有盡有，可以針對預算彈性選擇，清楚掌握國外上網費用。使用方式也很簡單，只要下載Saily App、安裝eSIM並選購網路數據方案，抵達目的地就會自動啟用，系統還會在行動數據用量達到80%時提前通知，避免網路無預警停止。此外，Saily只要儲值就可以上網、不需要每次重新安裝eSIM，不論是旅途中想要多買，還是準備啟程前往不同國家，一張eSIM就能走遍天下。Saily也內建安全功能，可變更虛擬位置、封鎖廣告且避開不安全的網站，就算人在國外也能守護你的網路安全。

許多用戶在App Store中留下高度評價，「到越南旅遊用此App購買eSIM，網路暢通體驗很好，訊號不好時到設定裡切換更改一下網路選擇，連線的網路就會順暢不卡了，大推」、「非常好的後勤服務，有問題都可以直接詢問，還可以解決沒有網路的問題」。

No.2 Klook

Klook提供日本、韓國、香港、越南、泰國、新加坡、印尼、澳洲等地的eSIM服務，可以先選擇要去哪個國家出差或旅行，再點進目的地的eSIM購買頁面，Klook會自動偵測目前手機是否符合eSIM規格，接下來再選擇每日流量或總流量，根據天數不同也會出現對應的價格，下單完成後就能直接在Klook App按照步驟啟用eSIM。像是日本、韓國、越南、泰國、新加坡、澳洲的Klook官方eSIM便是主打流量吃到飽不降速、網路不穩就退款，如果你是網路重度成癮者，不妨也可以試試看。

一名網友曾在臉書社團《好想去韓國，好康踩雷不藏私》詢問「請問各位～eSIM卡到底要買哪一家的比較穩？」沒想到有許多網友表示，「我用Klook吃到飽很順欸...還可以分享給兩個小孩使用」、「7/17-21剛從首爾回來，使用Klook不限量的，很穩定」、「我買三張Klook的eSIM，一落地就開來跟司機傳訊息，老婆刷IG找餐廳跟上傳分享，大兒子刷短影音，都很順暢」。

No.1 DJB

近一年eSIM品牌網路聲量冠軍就是DJB！DJB eSIM範圍遍及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等全球90%以上國家地區，他們也特別與各國電信業者合作，取得專屬網路路由，確保提供優質網路。不論何時何地購買DJB的eSIM虛擬網卡，自動化系統都會在下單後即時發送到消費者的電子信箱，若是碰到安裝上的疑難雜症，也有24小時中、英文客服協助。

除了南韓女團NMIXX成為2025年DJB eSIM形象大使，在網路上獲得大量關注，網紅佩諭也推薦，「DJB eSIM我去很多國家都用過，除了看影片超順暢，傳資料照片也很快，還可以分享網路給朋友！！！客服也是真人24小時在線，有問題可以馬上問，隨時下單不用寄送，QR Code就到你們的信箱，無實體卡還環保愛地球」。

