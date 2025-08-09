快訊

美國櫻桃價格20年新低 嘉義大賣場熱銷「甜甜價」民眾搶購

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義好市多、家樂福、大全聯等大賣場將美國櫻桃擺在顯眼位置促銷，不少消費者直呼「以前只是看看，現在終於捨得買」。記者魯永明／攝影
嘉義好市多、家樂福、大全聯等大賣場將美國櫻桃擺在顯眼位置促銷，不少消費者直呼「以前只是看看，現在終於捨得買」。記者魯永明／攝影

美中貿易戰意外讓台灣民眾成為最大受惠者。受到中國對美國農產品課徵高達58%關稅影響，美國櫻桃出口轉向關稅較低的市場，加上美元貶值與盛產期到來，進口成本大幅下降，帶動櫻桃價格創近20年新低。嘉義好市多、家樂福、大全聯、全聯等大賣場紛紛將美國櫻桃擺在顯眼位置促銷，不少消費者直呼「以前只是看看，現在終於捨得買」。

嘉義市果菜市場指出，目前美國櫻桃依運輸方式價格有所不同，空運櫻桃新鮮度佳，每斤約250元；海運櫻桃價格更親民，每斤不到200元，每箱5至9斤不等，是近期最熱銷的進口水果之一。相較以往動輒每斤超過300元的高價，如今「甜甜價」吸引民眾搶購。

除了價格因素，本地水果供應受近期風災與豪雨重創，也是進口櫻桃銷量暴增的原因之一。雲嘉南重要水果產區的火龍果、芒果、香蕉、西瓜等受到損傷，外觀受影響導致銷量下滑，不少消費者轉向外觀亮麗、口感穩定的進口櫻桃。

進口水果業者分析，美國櫻桃價格驟降，主要是中國市場因高關稅而縮減進口，美國供應商被迫轉銷台灣、香港與越南等地。台灣對美櫻桃採零關稅或低稅率政策，加上台幣升值，使得進口成本進一步下修，櫻桃價格因而大幅走低。

業者提醒，挑選美國櫻桃時，空運櫻桃果梗多呈綠色、果皮光滑，口感脆甜；海運櫻桃雖價格更便宜，但外觀可能輕微皺縮、甜度略低，消費者可依需求與預算選購。目前在嘉義各大賣場、傳統市場及水果行都能看到美國櫻桃的身影，市場買氣持續熱絡。

