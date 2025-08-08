台北拉麵店神還原推限量「高雄安全島拉麵」！網笑翻：這也能實體化？
高雄市日前因連日豪雨，在鳳山區鳳南路一處安全島上竟意外長滿香菇，奇景不僅吸引路人拍照打卡，也成為社群上的熱門話題，有台北知名拉麵店業者便靈機一動，將這「可愛菇島」變成創意拉麵，推出限時兩天的「高雄安全島拉麵」，讓網友留言笑翻「沒想到這也可以實體化？」。
台北知名拉麵店「拉麵公子」曾推出多款創意拉麵，其中當屬2023年掀起話題的「大王具足蟲拉麵」令人最印象深刻，這次業者推出的「高雄安全島拉麵」，強調使用在地食材，包含青農在地栽培的有機鮑魚菇與多款菇菇好朋友，搭配的湯底是濃厚雞白湯與日本進口的青海苔粉，選用了跟樹根一樣盤根錯節的粗卷麵，而叉燒肉與溏心蛋都藏在碗底當作挖寶小樂趣。
販售時間則僅有兩天，除8/8限量88碗、8/9也採限量販售，售完為止，每碗售價350元。
