父親節向「爸爸癌」宣戰 彰基推行動咖啡車關懷病友
根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，口腔癌即被稱為「爸爸癌」。今天是父親節，彰基醫學中心邀請「無喉暨開口笑」病友關懷團體舉辦祝福儀式，彰基總院長陳穆寬說，口腔癌早期治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，呼籲病友配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，戰勝病魔。
彰基為陪伴口腔癌病友及家屬於2001年成立「開口笑」病友關懷團體，長期關注病友，並促進互動交流，舒緩住院病人與家屬的情緒。其中，68歲的病友盧顯能原為地政士，曾擔任地方調解委員，生活積極、樂於助人，五年前，確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由總院長陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好，並主動參與語言復健與團體活動。
由於盧顯能與專業咖啡師兒子盧明彥，曾攜手參與多場醫院舉辦的音樂與咖啡活動，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友。彰基團隊今年共同發想並推動彰基「H&N行動咖啡車計畫」，將病房治療推車改造成行動咖啡車，邀請頭頸癌病友化身專屬型男咖啡師，在病房、門診與安寧病房舉辦主題活動，成為串聯病友、家庭與醫療團隊的重要橋梁。
今天父親節，彰基「無喉暨開口笑」病友關懷團體與耳鼻喉暨頭頸部醫療團隊，在耳鼻喉暨頭頸部門診候診區舉辦「爸爸的節日—愛與信念的咖啡慶典」，盧顯能、盧明彥父子同行，以音樂、咖啡與故事傳遞病友間互助與重生的力量，彰基總院長陳穆寬還與病友一起切蛋糕慶祝，讓今年的父親節更顯特別溫馨且有意義。
彰基總院長陳穆寬表示，今天適逢父親節，但同時也要向在抗癌路上默默付出的母親與女性照顧者致上深深的感謝。
陳穆寬指出，根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，所以有人稱口腔癌為「爸爸癌」，他強調，面對口腔癌，早期癌症治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，呼籲病友們不僅勇敢面對治療挑戰，更要積極配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，在醫療團隊的關懷與陪伴下戰勝病魔。
