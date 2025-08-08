快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

聽新聞
0:00 / 0:00

父親節向「爸爸癌」宣戰 彰基推行動咖啡車關懷病友

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，病友盧顯能大哥（右2）與咖啡師兒子盧明彥（右1），透過咖啡專業用香氣與溫度傳遞生命。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，病友盧顯能大哥（右2）與咖啡師兒子盧明彥（右1），透過咖啡專業用香氣與溫度傳遞生命。圖／彰基提供

根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，口腔癌即被稱為「爸爸癌」。今天是父親節，彰基醫學中心邀請「無喉暨開口笑」病友關懷團體舉辦祝福儀式，彰基總院長陳穆寬說，口腔癌早期治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，呼籲病友配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，戰勝病魔。

彰基為陪伴口腔癌病友及家屬於2001年成立「開口笑」病友關懷團體，長期關注病友，並促進互動交流，舒緩住院病人與家屬的情緒。其中，68歲的病友盧顯能原為地政士，曾擔任地方調解委員，生活積極、樂於助人，五年前，確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由總院長陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好，並主動參與語言復健與團體活動。

由於盧顯能與專業咖啡師兒子盧明彥，曾攜手參與多場醫院舉辦的音樂與咖啡活動，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友。彰基團隊今年共同發想並推動彰基「H&N行動咖啡車計畫」，將病房治療推車改造成行動咖啡車，邀請頭頸癌病友化身專屬型男咖啡師，在病房、門診與安寧病房舉辦主題活動，成為串聯病友、家庭與醫療團隊的重要橋梁。

今天父親節，彰基「無喉暨開口笑」病友關懷團體與耳鼻喉暨頭頸部醫療團隊，在耳鼻喉暨頭頸部門診候診區舉辦「爸爸的節日—愛與信念的咖啡慶典」，盧顯能、盧明彥父子同行，以音樂、咖啡與故事傳遞病友間互助與重生的力量，彰基總院長陳穆寬還與病友一起切蛋糕慶祝，讓今年的父親節更顯特別溫馨且有意義。

彰基總院長陳穆寬表示，今天適逢父親節，但同時也要向在抗癌路上默默付出的母親與女性照顧者致上深深的感謝。

陳穆寬指出，根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，所以有人稱口腔癌為「爸爸癌」，他強調，面對口腔癌，早期癌症治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，呼籲病友們不僅勇敢面對治療挑戰，更要積極配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，在醫療團隊的關懷與陪伴下戰勝病魔。

今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，透過咖啡行動車計劃，讓病友們不只是接受者，更是希望的傳遞者。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，透過咖啡行動車計劃，讓病友們不只是接受者，更是希望的傳遞者。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，病友家屬獻上花束表達對總院長陳穆寬（左）及醫療團隊的感謝。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，病友家屬獻上花束表達對總院長陳穆寬（左）及醫療團隊的感謝。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，總院長陳穆寬（中）與病友們一起切蛋糕。圖／彰基提供
今天父親節，彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，總院長陳穆寬（中）與病友們一起切蛋糕。圖／彰基提供

咖啡 團隊 口腔癌

延伸閱讀

影／桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」父親節驚喜 星合馬戲表演獲好評

蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法

沈玉琳父親節公開全家福！「真實狀態」曝光了

沈玉琳血癌住院搶命！江振誠父親節健檢　親嘗自己設計健檢餐

相關新聞

父親節向「爸爸癌」宣戰 彰基推行動咖啡車關懷病友

根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，口腔癌即被稱為「爸爸癌」。今天是父親節，彰基醫學中心邀請「無喉暨開口笑」病友關懷...

用凱莉包工藝打造的愛馬仕訂製耳罩式耳機！秋冬配件極致工藝亮相

「繪聚匠心」是法國品牌愛馬仕（Hermès）2025年的年度主題，今年秋冬季的男女裝配件、從絲巾、腕表、包款到飾品、家居...

肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅

韓籍人氣YouTuber「肌肉山山」與嬌妻Jooni婚後定居台灣，時常在頻道中分享搞笑又甜蜜的互動，近期一支Jooni遭老公惡搞卻「美到跨域」的影片，不只笑果十足，更意外帶紅她愛用的洗卸保養品──來自韓國的「百年約方紫芙洗卸潔顏乳」。

雅柏珍稀年份雙酒款 15年貝希爾大蛇與19年最終版同步登場

向來以強烈泥煤風格聞名的艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg，酒友暱稱「阿貝」），今年以兩款重量級珍釀——雅柏15年「神話...

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Ja...

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。