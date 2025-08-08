影／桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」父親節驚喜 星合馬戲表演獲好評

慶祝父親節，桃園機場今（8）日洋溢著濃濃藝文風，「翱翔天際 大Fun藝彩」活動帶來富有當代藝術風格的星合有限公司馬戲表演，以「Special Delivery」為題，融合馬戲與劇場元素，讓表演者化身另類旅人，以肢體藝術結合現場演奏、拋球雜耍與即興互動，打破觀演界線，在第二航廈出發管制區中央商業廣場營造沉浸式劇場體驗。本次表演還特別準備桃園在地茶球呼應表演球具，以內藏驚喜籤詩的方式來推廣桃園在地好茶，為表演增添了不少趣味。

適逢父親節，在放輕鬆看表演的互動現場，也為旅客精心準備了父親節限定小禮品，感謝他們對家庭的付出。將出發前往日本福岡的吳先生一家人分享：「完全顛覆我對馬戲團的印象，在機場竟然能看到如此精彩的拋接球表演，小寶貝跟著音樂手舞足蹈，都不想前往登機門了！」，來台旅遊準備返回日本的佐藤母女也興奮表示：「謝謝桃園機場安排了如此精彩的馬戲表演，為我們四天三夜的旅程畫下了完美的句點；原來今天是台灣的父親節，我們會把茶球帶回東京給爸爸享用的！」。

現為Circostrada歐洲當代馬戲與戶外藝術聯盟成員，及CAN亞洲馬戲聯盟成員的星合有限公司，由前太陽馬戲團表演者陳星合和江侑倫共同創辦，長期投入國內馬戲表演的策劃與推廣，積極推動本土馬戲與國際藝術融合的跨領域合作，成為台灣馬戲文化的重要推手。