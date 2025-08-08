快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

用凱莉包工藝打造的愛馬仕訂製耳罩式耳機！秋冬配件極致工藝亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
印花真絲與釉面小羊皮休閒帽，41,400元。圖／愛馬仕提供
印花真絲與釉面小羊皮休閒帽，41,400元。圖／愛馬仕提供

「繪聚匠心」是法國品牌愛馬仕（Hermès）2025年的年度主題，今年秋冬季的男女裝配件、從絲巾、腕表、包款到飾品、家居，甚至寵物用品，也環繞此主題為發想，旨在透過筆畫藝術探索靈感與創作的根源。

●絲巾

絲巾無疑是展現這個年度主題的絕佳畫布。波蘭插畫家Jan Bajtlik以細緻的鉛筆筆觸勾勒出的「馬術學院」（Academia Hippica）絲巾圖案，奇幻童趣的四輪馬內部，各種動物學習繪畫、網版印刷、雕刻等藝術活動，其中還暗藏達文西筆下振翅高飛的天馬、莫內「草地上的午餐」、甚至葛飾北齋的浮世繪巨浪，就是彷彿是一張邀請大家一起探索「繪聚匠心」藝術世界的邀請函。

由英國插畫家Katie Scott設計的絲巾「永生花束」（Bouquet final），受到日本花藝家東信（Makoto Azuma）作品的啟發，虞美人、百合、鬱金香等，綻放如燦爛煙花，象徵自然與藝術的美妙交會，構圖更隱藏協對角線，可透過對折呈現多采或簡約兩種不同風格。「永生花束」更延伸出Twilly或菱形等多款絲巾，裝飾刺繡和印花蜜蜂，或點綴皮革流蘇。

日本插畫家野村大輔（Daiske Nomura）構思的24 Brideset Chaînes絲巾，以馬籠頭、鏈條與皮帶等愛馬仕的經典元素，交織出錯綜的迷宮錯視效果，勾勒出數字24；美國藝術家Evan Hecox創作的Jeu d'adresse印花喀什米爾與真絲混紡刺繡方巾，則巧玩字母排印藝術，將愛馬仕總店地址字母傾斜翻轉，透過幾何圖案幻化為色彩繽紛的益智遊戲。Grand Patchwork印花喀什米爾與真絲混紡長圍巾，巧妙組合多位藝術家的畫作，以繽紛色彩和精緻筆觸，寄託「每一天生活都很美好」的想法。

●包包與鞋履

本季男女包款兼具實用性與設計感，在金屬元素和扣頭設計上充滿多樣巧思，並在細節融入馬術元素。不對稱的Double Longe肩背包，是經典水桶包的延伸款，以粒面與平滑小牛皮材質拼接而成，採用輕量化的無內裡設計，背帶可調長短的巧妙設計，能輕鬆從肩背包變成手提款，大型環圈的設計靈感源自馬術；內部更細心設計皮革插銷、便於安心收納。

全新Mallette肩背包，造型圓潤優雅，精巧的鍍鈀壓釦以金質H字母裝飾，設計靈感來自旅行箱，不僅是視覺焦點，開合方式也具趣味巧思。可肩背也可手拿的Bridon包，圓潤自然的包身線條，致敬馬術用的馬籠頭，並以皮革與麂皮拼接而成，硬挺的設計以圓弧線條平衡，體現愛馬仕精湛的皮革工藝。而本季Constance肩背包也特別開發出一款全新的奶油色小牛皮革，清新優雅的色澤獨樹一格，不會隨時間變黃、反而會隨使用沈澱出古銅色調。

隨著生活習慣演變，本季也為男士推推出輕量化、精巧感的隨身配件。例如全新Onbody Ancrage肩背包，就以潛水袋為靈感，其原創包型結合硬挺底座與柔軟包身，包釦採用愛馬仕標誌性的chaîne d’ancre錨鍊造型，並以無內裡的方式減輕重量；還有一款小牛皮革寬版腰帶更直接將卡夾設計在腰帶上，可放置零錢或信用卡，解放雙手、也反應了電子支付日益普及的趨勢。

鞋履部分，過往裝飾Kelly扣飾的低跟女鞋，首次將次Kelly扣飾延伸至腳側邊，一改過往設計在腳背上的手法，更顯優雅。因應冬季運動需求，除了都會感和騎士風等各式長靴，還有裝飾翻羊毛的滑雪休閒短靴。

●生活美學的極致

本季一大亮點，是由訂製部門Horizon歷時兩年研發出新款耳機，可以說是工藝與科技的完美結合。此款耳罩式耳機的金屬框架部分，設計靈感來自馬蹄鐵，而頭帶（headband）的部分則運用了凱莉包的皮革提把工藝製作，耳罩內側為親膚且貼合耳朵的小羊皮，外側則提供兩種皮革材質選擇。耳機具備抗噪功能，可無線藍牙或有線使用，並能以輕觸耳機罩的方式切換歌曲，科技感十足且極為靈敏。

全新餐瓷系列En Contrepoint，再度由愛爾蘭藝術家Nigel Peake操刀， 靈感取自愛馬仕總店的地磚、壁紙等元素，以「對位法」的方式分解重組，多樣豐富的色彩均可自由組合搭配。而兒童系列用品則與藝術家任通合作，將藝術家招牌的幾何色彩塊狀組合延伸出一系列玩具和毛毯，部分靈感來自他童年時玩積木的回憶。本季也有針對沙灘和野餐等戶外奪動推出一系列度假用品，包括如大型沙灘包、收納包、大型防水野餐墊等，以及法國手工製作的不鏽鋼水壺。

絎縫真絲塔夫綢與羊毛手套，28,500元。圖／愛馬仕提供
絎縫真絲塔夫綢與羊毛手套，28,500元。圖／愛馬仕提供
Jeu d'adresse圖紋印花喀什米爾與真絲混紡刺繡方巾，58,200元。圖／愛馬仕提供
Jeu d'adresse圖紋印花喀什米爾與真絲混紡刺繡方巾，58,200元。圖／愛馬仕提供
Bridon提包，Grizzly小牛皮與Swift小牛皮材質，44萬8,000元。圖／愛馬仕提供
Bridon提包，Grizzly小牛皮與Swift小牛皮材質，44萬8,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Chronographe 42毫米精鋼腕表，26萬1,100元。圖／愛馬仕提供
Arceau Chronographe 42毫米精鋼腕表，26萬1,100元。圖／愛馬仕提供
Academia Hippica圖紋印花斜紋真絲方巾，20,600元。圖／愛馬仕提供
Academia Hippica圖紋印花斜紋真絲方巾，20,600元。圖／愛馬仕提供
Hapi扣飾山羊麂皮涼鞋。圖／愛馬仕提供
Hapi扣飾山羊麂皮涼鞋。圖／愛馬仕提供
Théorème Selle Nomade手繪漆木置物盒，11萬7,000元。圖／愛馬仕提供
Théorème Selle Nomade手繪漆木置物盒，11萬7,000元。圖／愛馬仕提供
Bouquetfinal圖紋印花斜紋真絲方巾，20,600元。圖／愛馬仕提供
Bouquetfinal圖紋印花斜紋真絲方巾，20,600元。圖／愛馬仕提供
Vertige玫瑰金、鑽石與祖母綠戒指，109萬800元。圖／愛馬仕提供
Vertige玫瑰金、鑽石與祖母綠戒指，109萬800元。圖／愛馬仕提供
Crescendo白金鑲鑽耳夾，323萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Crescendo白金鑲鑽耳夾，323萬2,000元。圖／愛馬仕提供
羊毛絨與小牛皮拼接踝靴，79,400元。圖／愛馬仕提供
羊毛絨與小牛皮拼接踝靴，79,400元。圖／愛馬仕提供
Bouquetfinal Abeilles圖紋印花加襯真絲菱形巾，36,900元。圖／愛馬仕提供
Bouquetfinal Abeilles圖紋印花加襯真絲菱形巾，36,900元。圖／愛馬仕提供
Nappa鞣革芭蕾舞鞋，46,000元。圖／愛馬仕提供
Nappa鞣革芭蕾舞鞋，46,000元。圖／愛馬仕提供
Pippa母牛皮耳機，49萬2,900元。圖／愛馬仕提供
Pippa母牛皮耳機，49萬2,900元。圖／愛馬仕提供
24 Brideset Chaînes圖紋印花喀什米爾與真絲混紡方巾，34,700元。圖／愛馬仕提供
24 Brideset Chaînes圖紋印花喀什米爾與真絲混紡方巾，34,700元。圖／愛馬仕提供
寵犬零食盒，橡木與馬韁革，46,000元。圖／愛馬仕提供
寵犬零食盒，橡木與馬韁革，46,000元。圖／愛馬仕提供
Cabriolo提包吊飾，Epsom小牛皮材質，79,400元。圖／愛馬仕提供
Cabriolo提包吊飾，Epsom小牛皮材質，79,400元。圖／愛馬仕提供
Paris扣飾小牛皮革涼鞋。圖／愛馬仕提供
Paris扣飾小牛皮革涼鞋。圖／愛馬仕提供
Box小牛皮與金屬材質手環，30,300元。圖／愛馬仕提供
Box小牛皮與金屬材質手環，30,300元。圖／愛馬仕提供
GrandPatchwork圖紋印花喀什米爾與真絲混紡長圍巾，12萬4,100元。圖／愛馬仕提供
GrandPatchwork圖紋印花喀什米爾與真絲混紡長圍巾，12萬4,100元。圖／愛馬仕提供
Kelly扣飾Nappa鞣革芭蕾舞鞋與小牛皮革德比鞋。圖／愛馬仕提供
Kelly扣飾Nappa鞣革芭蕾舞鞋與小牛皮革德比鞋。圖／愛馬仕提供
Mallette肩背包，Box小牛皮材質，45萬7,400元。圖／愛馬仕提供
Mallette肩背包，Box小牛皮材質，45萬7,400元。圖／愛馬仕提供
Onbody Ancrage肩背包，Barénia Faubourg小牛皮與Barénia小牛皮，23萬5,700元。圖／愛馬仕提供
Onbody Ancrage肩背包，Barénia Faubourg小牛皮與Barénia小牛皮，23萬5,700元。圖／愛馬仕提供
Animaux Blocks象造型附輪子玩具，羊毛氈與山毛櫸，58,500元。圖／愛馬仕提供
Animaux Blocks象造型附輪子玩具，羊毛氈與山毛櫸，58,500元。圖／愛馬仕提供
Double Longe肩背包，Barénia Faubourg小牛皮與 Barénia小牛皮材質，25萬6,700元。圖／愛馬仕提供
Double Longe肩背包，Barénia Faubourg小牛皮與 Barénia小牛皮材質，25萬6,700元。圖／愛馬仕提供
牛角與鍍鈀金屬手環，56,200元。圖／愛馬仕提供
牛角與鍍鈀金屬手環，56,200元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 插畫家

延伸閱讀

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

當代藝術家陳智權出席美國ILF高峰會 「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」休斯頓持續巡展中

非典父親節推薦 Bottega Veneta、BALMAIN、dunhill工藝潮流全上身

全世界第一只柏金包近3億賣出！珍柏金的包有7細節 43歲的他為這原因而買

相關新聞

父親節向「爸爸癌」宣戰 彰基推行動咖啡車關懷病友

根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，口腔癌即被稱為「爸爸癌」。今天是父親節，彰基醫學中心邀請「無喉暨開口笑」病友關懷...

用凱莉包工藝打造的愛馬仕訂製耳罩式耳機！秋冬配件極致工藝亮相

「繪聚匠心」是法國品牌愛馬仕（Hermès）2025年的年度主題，今年秋冬季的男女裝配件、從絲巾、腕表、包款到飾品、家居...

肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅

韓籍人氣YouTuber「肌肉山山」與嬌妻Jooni婚後定居台灣，時常在頻道中分享搞笑又甜蜜的互動，近期一支Jooni遭老公惡搞卻「美到跨域」的影片，不只笑果十足，更意外帶紅她愛用的洗卸保養品──來自韓國的「百年約方紫芙洗卸潔顏乳」。

雅柏珍稀年份雙酒款 15年貝希爾大蛇與19年最終版同步登場

向來以強烈泥煤風格聞名的艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg，酒友暱稱「阿貝」），今年以兩款重量級珍釀——雅柏15年「神話...

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Ja...

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。