用凱莉包工藝打造的愛馬仕訂製耳罩式耳機！秋冬配件極致工藝亮相

「繪聚匠心」是法國品牌愛馬仕（Hermès）2025年的年度主題，今年秋冬季的男女裝配件、從絲巾、腕表、包款到飾品、家居，甚至寵物用品，也環繞此主題為發想，旨在透過筆畫藝術探索靈感與創作的根源。

●絲巾

絲巾無疑是展現這個年度主題的絕佳畫布。波蘭插畫家Jan Bajtlik以細緻的鉛筆筆觸勾勒出的「馬術學院」（Academia Hippica）絲巾圖案，奇幻童趣的四輪馬內部，各種動物學習繪畫、網版印刷、雕刻等藝術活動，其中還暗藏達文西筆下振翅高飛的天馬、莫內「草地上的午餐」、甚至葛飾北齋的浮世繪巨浪，就是彷彿是一張邀請大家一起探索「繪聚匠心」藝術世界的邀請函。

由英國插畫家Katie Scott設計的絲巾「永生花束」（Bouquet final），受到日本花藝家東信（Makoto Azuma）作品的啟發，虞美人、百合、鬱金香等，綻放如燦爛煙花，象徵自然與藝術的美妙交會，構圖更隱藏協對角線，可透過對折呈現多采或簡約兩種不同風格。「永生花束」更延伸出Twilly或菱形等多款絲巾，裝飾刺繡和印花蜜蜂，或點綴皮革流蘇。

日本插畫家野村大輔（Daiske Nomura）構思的24 Brideset Chaînes絲巾，以馬籠頭、鏈條與皮帶等愛馬仕的經典元素，交織出錯綜的迷宮錯視效果，勾勒出數字24；美國藝術家Evan Hecox創作的Jeu d'adresse印花喀什米爾與真絲混紡刺繡方巾，則巧玩字母排印藝術，將愛馬仕總店地址字母傾斜翻轉，透過幾何圖案幻化為色彩繽紛的益智遊戲。Grand Patchwork印花喀什米爾與真絲混紡長圍巾，巧妙組合多位藝術家的畫作，以繽紛色彩和精緻筆觸，寄託「每一天生活都很美好」的想法。

●包包與鞋履

本季男女包款兼具實用性與設計感，在金屬元素和扣頭設計上充滿多樣巧思，並在細節融入馬術元素。不對稱的Double Longe肩背包，是經典水桶包的延伸款，以粒面與平滑小牛皮材質拼接而成，採用輕量化的無內裡設計，背帶可調長短的巧妙設計，能輕鬆從肩背包變成手提款，大型環圈的設計靈感源自馬術；內部更細心設計皮革插銷、便於安心收納。

全新Mallette肩背包，造型圓潤優雅，精巧的鍍鈀壓釦以金質H字母裝飾，設計靈感來自旅行箱，不僅是視覺焦點，開合方式也具趣味巧思。可肩背也可手拿的Bridon包，圓潤自然的包身線條，致敬馬術用的馬籠頭，並以皮革與麂皮拼接而成，硬挺的設計以圓弧線條平衡，體現愛馬仕精湛的皮革工藝。而本季Constance肩背包也特別開發出一款全新的奶油色小牛皮革，清新優雅的色澤獨樹一格，不會隨時間變黃、反而會隨使用沈澱出古銅色調。

隨著生活習慣演變，本季也為男士推推出輕量化、精巧感的隨身配件。例如全新Onbody Ancrage肩背包，就以潛水袋為靈感，其原創包型結合硬挺底座與柔軟包身，包釦採用愛馬仕標誌性的chaîne d’ancre錨鍊造型，並以無內裡的方式減輕重量；還有一款小牛皮革寬版腰帶更直接將卡夾設計在腰帶上，可放置零錢或信用卡，解放雙手、也反應了電子支付日益普及的趨勢。

鞋履部分，過往裝飾Kelly扣飾的低跟女鞋，首次將次Kelly扣飾延伸至腳側邊，一改過往設計在腳背上的手法，更顯優雅。因應冬季運動需求，除了都會感和騎士風等各式長靴，還有裝飾翻羊毛的滑雪休閒短靴。

●生活美學的極致

本季一大亮點，是由訂製部門Horizon歷時兩年研發出新款耳機，可以說是工藝與科技的完美結合。此款耳罩式耳機的金屬框架部分，設計靈感來自馬蹄鐵，而頭帶（headband）的部分則運用了凱莉包的皮革提把工藝製作，耳罩內側為親膚且貼合耳朵的小羊皮，外側則提供兩種皮革材質選擇。耳機具備抗噪功能，可無線藍牙或有線使用，並能以輕觸耳機罩的方式切換歌曲，科技感十足且極為靈敏。