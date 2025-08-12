「父親節」是最難買禮物的節日？網友熱議十大送禮清單揭曉



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「父親節送禮品項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大父親節送禮品項有哪些。

一年一度的父親節即將到來，你是否也正在煩惱該送什麼給爸爸呢？比起母親節時似乎總能輕鬆挑選到適合的禮物，面對個性不善表達、又經常「什麼都說不用」的爸爸，許多人總會對送禮感到毫無頭緒。本次我們整理了最常被提及的十樣父親節禮物清單，一起來看看有沒有爸爸可能會喜歡的東西吧！

送「墨鏡」為爸爸造型加分 紓壓神器「筋膜槍」、「按摩椅」天天用

▲ 網友熱議TOP10父親節送禮品項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「父親節送禮品項」的討論，可以發現「服飾配件」聲量高居第一，不少網友都提到自己對爸爸的印象是「有記憶以來幾乎沒見過他買衣服」、「衣服破了就說還能穿」，因此想藉由節日的契機送新衣給父親，甚至苦惱該如何讓爸爸「穿出潮味」。

而「皮夾」與「墨鏡」也經常被提及，有網友表示「爸爸用了十幾年的皮夾該換了」、「買一副好看的墨鏡，讓爸爸看起來帥氣又有型」，認為這類配件型的禮物不僅實用，還能悄悄提升爸爸的穿搭品味。

其次，許多網友也指出，考量老爸平日裡辛苦工作、長時間久坐，容易出現肩頸僵硬、下背痠痛等狀況，因此選擇「按摩器材」作為送禮選項，從「筋膜槍」、「按摩墊」到中高價位的「按摩椅」都是熱門清單；更有網友分享「爸爸每天都用筋膜槍，感覺比買其他東西更實用」、「一家人輪流用按摩椅，超值！」認為花錢「送放鬆」給爸爸相當值得。

經典不敗的男士用品「刮鬍刀」同樣受到熱議，儘管部分網友調侃父親節送刮鬍刀已是「老掉牙」，但不少人仍認為這是貼近日常需求、相當實用的選項，加上市面上產品設計不斷推陳出新，也讓使用體驗升級，如便有網友分享自己準備了方便攜帶的電動刮鬍刀，「讓爸爸出門旅遊，也能隨時保持臉部清爽」。

而3C產品中「手機」的討論度也不低，有網友發文提到「爸爸喜歡紀錄家人，但希望自己在鏡頭裡能好看」，請益有什麼拍照效果好的手機型號，吸引眾多網友熱情回應與推薦。另外，近年也有越來越多年輕族群開始為爸爸挑選「保養品」、「洗面乳」等基礎護理組合，掀起一波「爸爸也要好好保養」的趨勢。

至於帶有儀式感的「腕錶」、「香水」與「酒」類禮品，同樣受到不少爸爸們喜愛。有網友分享「威士忌對爸爸來說是收藏也是享受」、「有的酒廠可以親手調配一瓶獨一無二的威士忌，送給爸爸超有意義」讓這類禮物更具紀念價值。也有網友笑說「問爸爸想要什麼，他說『直接給現金』就好」，便乾脆準備紅包袋，照樣讓爸爸開心過節。

無論是實用的刮鬍刀、舒緩疲勞的按摩器材，還是提升生活品味的墨鏡、香水與威士忌，挑選禮物的關鍵，始終在於理解爸爸的生活習慣與個人喜好。送禮不只是形式上的挑選，更是一種觀察與陪伴的展現，只要是用心準備的禮物，相信爸爸一定能感受到那份深刻的情感與關愛！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「父親節送禮品項」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/27~2025/07/27，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦