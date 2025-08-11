2025「幾米森林裡的樂章」臺瘋交響流行音樂會八月登場

由「灣聲樂團」以音樂與繪本作家幾米的作品對話，打造2025年最具故事性跨界演出「幾米森林裡的樂章－臺瘋交響流行音樂會」，從創作、視覺到聲音場域，打造出前所未見的沉浸式繪本音樂會，8月9日至10日在台北流行音樂中心正式登場，購票請上udn售票網。

「灣聲樂團一直致力於用音樂說故事，每個細節都是為了讓觀眾徹底走進幾米的世界。」由金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任總導演與音樂總監，率領最專注臺灣音樂敘事的「灣聲樂團」，以完整交響編制出發，攜手7位作曲家，將華語金曲以創作手法發展為敘事交響篇章，繪本畫面選自「森林唱遊」、「月亮忘記了」、「星空」、「謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩」等十本幾米繪本。

此次音樂會以「沉浸式實境體驗」為設計核心，舞台上的大型LED勾勒出幾米筆下的森林世界，穿插著繪本人物造型的音樂家，讓整個空間成為一本可以走入的繪本。從旋律展開到角色現身，透過音樂與影像的交織，融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，構築八段主題段落與完整聲音敘事。

導演兼音樂總監李哲藝（左六起）、灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華、共同製作人施振榮、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲在彩排記者會上與企業貴賓們一同合影。 記者余承翰／攝影

共同製作人施振榮表示，音樂是文化最直接也最動人的語言，灣聲樂團專注於把臺灣的旋律與故事，轉化為能在世界各地被理解與欣賞的音樂語彙。灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華則指出，幾米的作品承載了無數人生命中最溫暖的記憶與情感，希望兩個最具代表性的臺灣文化符號，能在同一個舞台上交織出前所未見的火花。

灣聲樂團更邀請觀眾透過服裝與樂團共享場景，無論是一頂讓自己想起繪本角色的帽子，或是一件印有星空、森林、兔子等意象的衣著，讓自己融入音樂會的空間，一同走進幾米的森林，聆聽屬於臺灣的樂章，感受這份獨一無二的感動。

商品推薦