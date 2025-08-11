快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

2025「幾米森林裡的樂章」臺瘋交響流行音樂會八月登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
灣聲樂團今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。 記者余承翰／攝影
灣聲樂團今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。 記者余承翰／攝影

由「灣聲樂團」以音樂與繪本作家幾米的作品對話，打造2025年最具故事性跨界演出「幾米森林裡的樂章－臺瘋交響流行音樂會」，從創作、視覺到聲音場域，打造出前所未見的沉浸式繪本音樂會，8月9日至10日在台北流行音樂中心正式登場，購票請上udn售票網。

「灣聲樂團一直致力於用音樂說故事，每個細節都是為了讓觀眾徹底走進幾米的世界。」由金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任總導演與音樂總監，率領最專注臺灣音樂敘事的「灣聲樂團」，以完整交響編制出發，攜手7位作曲家，將華語金曲以創作手法發展為敘事交響篇章，繪本畫面選自「森林唱遊」、「月亮忘記了」、「星空」、「謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩」等十本幾米繪本。

此次音樂會以「沉浸式實境體驗」為設計核心，舞台上的大型LED勾勒出幾米筆下的森林世界，穿插著繪本人物造型的音樂家，讓整個空間成為一本可以走入的繪本。從旋律展開到角色現身，透過音樂與影像的交織，融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，構築八段主題段落與完整聲音敘事。

導演兼音樂總監李哲藝（左六起）、灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華、共同製作人施振榮、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲在彩排記者會上與企業貴賓們一同合影。 記者余承翰／攝影
導演兼音樂總監李哲藝（左六起）、灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華、共同製作人施振榮、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲在彩排記者會上與企業貴賓們一同合影。 記者余承翰／攝影

共同製作人施振榮表示，音樂是文化最直接也最動人的語言，灣聲樂團專注於把臺灣的旋律與故事，轉化為能在世界各地被理解與欣賞的音樂語彙。灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華則指出，幾米的作品承載了無數人生命中最溫暖的記憶與情感，希望兩個最具代表性的臺灣文化符號，能在同一個舞台上交織出前所未見的火花。

灣聲樂團更邀請觀眾透過服裝與樂團共享場景，無論是一頂讓自己想起繪本角色的帽子，或是一件印有星空、森林、兔子等意象的衣著，讓自己融入音樂會的空間，一同走進幾米的森林，聆聽屬於臺灣的樂章，感受這份獨一無二的感動。

幾米 樂團 音樂會

延伸閱讀

《神鬼戰士》電影音樂會亞洲首演 下週登台

原民歌手簡仁智辦病房音樂會 鼓勵病友專心治療

「飛天蟑螂」亂入張棋惠音樂會　全場尖叫騷動畫面曝光

桃園兒美館怪獸來襲！經典繪本《野獸國》主題書展奇幻登場

相關新聞

全商務艙Beond航空 2026春節台北直飛馬爾地夫

馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司Beond Airline今天宣布，明年將以台灣為亞洲首站，預計2月提供台北直飛馬爾...

有行旅／日光中禪寺湖 皇室賞楓名所

日本栃木縣日光國立公園，外交使館別墅聚集，也是賞楓勝地。有行旅將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道...

剛柔並濟遇上隨性優雅 Maje與Sandro帶來2025秋冬新風貌

來自法國的時尚品牌Maje與同集團的SANDRO，近日帶來2025年秋冬系列預覽，Maje以全新的視角重新詮釋其巴黎精髓...

soundcore體驗店信義區限時快閃亮相 睡眠耳機、防水音箱新品搶先曝光

近來耳機市場出現降噪派、開放派兩大極端趨勢，其中兼具舒適配戴與環境感知的開放式耳機，特別受運動族與長時間配戴者青睞。近期...

Lenovo電競快閃店熱血登場 體驗最新電競筆電 周末與人氣實況主同樂

暑假哪裡去？即日起至8月17日，Lenovo於松菸文創園區「光一一個時間」咖啡廳打造「Lenovo Gaming Day...

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

東方的七夕情人節將在八月底來臨，天上的流星一閃而過不易捕捉，但如果是下水浮潛一探海底世界的可愛海星？瑞士品牌天梭表（TI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。