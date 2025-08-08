快訊

雅柏珍稀年份雙酒款 15年貝希爾大蛇與19年最終版同步登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
雅柏15年「神話選集三部曲最終章：貝希爾・大蛇」，建議售價5,200元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏15年「神話選集三部曲最終章：貝希爾・大蛇」，建議售價5,200元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

向來以強烈泥煤風格聞名的艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg，酒友暱稱「阿貝」），今年以兩款重量級珍釀——雅柏15年「神話選集三部曲最終章：貝希爾・大」與雅柏19年「2025第七批次最終版」，正式為風味神話三部曲劃下震撼句點，宣告品牌泥煤美學進入新紀元。

作為「神話選集三部曲」的最終章，雅柏15年「神話選集三部曲最終章：貝希爾・大蛇」靈感來自盤踞雲層、操控雷電的巨蛇傳說。此作首度採用特製「匠心烘烤波本桶」熟成，釋放奶油、香草與煙燻的圓潤調性，伴隨薄荷、尤加利與松木等層次氣息，宛如神話生物在舌尖盤旋翻飛，張力十足。

雅柏首席調酒師吉莉安·麥克唐納指出，這款酒是該系列最為細膩、奔放的收官之作。「我們想挑戰泥煤與甜味的極限，《貝希爾・大蛇》正是這場風味實驗最迷人的雷鳴成果。」此酒款也獲得國際認證，於2025年IWSC拿下金牌與98分高分，並在ISC再奪金獎，實力斐然。

自2019年首發以來，雅柏Traigh Bhan 19年系列便以其難以捉摸的平衡風味，成為酒迷追捧的收藏逸品。今年推出的第七批次最終版，靈感來自艾雷島著名的「歌唱海灘」，以神秘火山岩地貌作為風味哲學隱喻。

雅柏19年「2025第七批次最終版」酒精濃度提高至50.3%，首度提升Oloroso雪莉桶原酒比例，帶來更加濃郁、奔放的表現：入口可感受到孜然與薑的辛香，接著是鹽味太妃糖、乾可可與濃縮咖啡的甜香，尾韻則由焦油、燃燒甜石楠花層層堆疊，展現強烈個性與迷人深度。此酒也不負眾望，在2025年ISC勇奪金牌、IWSC斬獲銀獎，為這段歷時七年的泥煤詩篇劃下完美休止符。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雅柏19年「2025第七批次最終版」，建議售價9,565元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅柏19年「2025第七批次最終版」，建議售價9,565元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

