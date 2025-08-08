快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
設計師品牌YITAI以繁複的刺繡工藝，展現新一代的時髦實穿之選。圖／翻攝自YITAI官方網站
設計師品牌YITAI以繁複的刺繡工藝，展現新一代的時髦實穿之選。圖／翻攝自YITAI官方網站

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）都曾分別將博物館名畫、日本浮世繪經典以琺瑯工藝重現於手錶表面中。

這次你沒看錯，設計師品牌YITAI則是將知名的「清明上河圖」以刺繡工藝重現在毛衣上！毛衣正反面重現了中國北宋時期開封汴河兩岸的橋墩、流水、小船，以及人們的日常生活場景，遠方還有雲霧與飛鳥，精緻、趣味、東方味滿滿！

品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。

YITAI的趣味設計也快速受到網路仿冒者的抄襲，讓其特別拍片澄清，YITAI是其合法註冊商標，同時（以「清明上河圖」圖案為例）每一件毛衣都經過70萬針的繁複刺繡工法，這可是抄襲者或快時尚品牌難以呈現的工藝本質。其官方網站www.yitai.la並呈現了大量其他款式的刺繡毛衣。這個秋冬，是不是也來一款「清明上河圖」毛衣呢？

以《清明上河圖》為靈感的刺繡毛衣，屬於預購商品，根據品牌資料、一款約需70萬針的繁複刺繡工序，展現出融和現代時尚與東方古意的風格之選。圖／翻攝自YITAI官方網站
以《清明上河圖》為靈感的刺繡毛衣，屬於預購商品，根據品牌資料、一款約需70萬針的繁複刺繡工序，展現出融和現代時尚與東方古意的風格之選。圖／翻攝自YITAI官方網站
品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。圖／翻攝自IG@yitai.la
品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。圖／翻攝自IG@yitai.la
品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。圖／翻攝自IG@yitai.la
品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。圖／翻攝自IG@yitai.la
涼亭、松樹、柳枝、飛燕，在設計師的創意與巧手刺繡下，展現一新一代的設計趣味。圖／翻攝自YITAI官方網站
涼亭、松樹、柳枝、飛燕，在設計師的創意與巧手刺繡下，展現一新一代的設計趣味。圖／翻攝自YITAI官方網站

品牌 設計師

延伸閱讀

LV男裝膠囊系列FALL 常春藤學院風的monogram變奏

隱身湖南村落 陸鐘表重鎮日產30萬隻手表佔全球逾一成

非典父親節推薦 Bottega Veneta、BALMAIN、dunhill工藝潮流全上身

將日常化為風景！Plantation「有松絞染」技法 400年日系工藝上身

相關新聞

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Ja...

肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅

韓籍人氣YouTuber「肌肉山山」與嬌妻Jooni婚後定居台灣，時常在頻道中分享搞笑又甜蜜的互動，近期一支Jooni遭老公惡搞卻「美到跨域」的影片，不只笑果十足，更意外帶紅她愛用的洗卸保養品──來自韓國的「百年約方紫芙洗卸潔顏乳」。

雅柏珍稀年份雙酒款 15年貝希爾大蛇與19年最終版同步登場

向來以強烈泥煤風格聞名的艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg，酒友暱稱「阿貝」），今年以兩款重量級珍釀——雅柏15年「神話...

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

大師親手提筆字！魏斯安德森限量聯名款鋼筆 全球限量1969組

一向與鋼筆、書寫擁有深刻連結的萬寶龍（Montblanc）近年動作頻頻。除了先前曾邀請知名導演魏斯安德森（Wes And...

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。