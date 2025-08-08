70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）都曾分別將博物館名畫、日本浮世繪經典以琺瑯工藝重現於手錶表面中。

這次你沒看錯，設計師品牌YITAI則是將知名的「清明上河圖」以刺繡工藝重現在毛衣上！毛衣正反面重現了中國北宋時期開封汴河兩岸的橋墩、流水、小船，以及人們的日常生活場景，遠方還有雲霧與飛鳥，精緻、趣味、東方味滿滿！

品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。