70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！
名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）都曾分別將博物館名畫、日本浮世繪經典以琺瑯工藝重現於手錶表面中。
這次你沒看錯，設計師品牌YITAI則是將知名的「清明上河圖」以刺繡工藝重現在毛衣上！毛衣正反面重現了中國北宋時期開封汴河兩岸的橋墩、流水、小船，以及人們的日常生活場景，遠方還有雲霧與飛鳥，精緻、趣味、東方味滿滿！
品牌過往也曾將多幅世界名畫包含梵谷（Vincent van Gogh）的「星夜」（The Starry Night）、荷蘭畫家梅維爾（Jan Vermeer）的戴珍珠耳環的少女（Het meisje met de parel）、畢卡索的自畫像，以抽樣或轉譯的不同風格呈現。
YITAI的趣味設計也快速受到網路仿冒者的抄襲，讓其特別拍片澄清，YITAI是其合法註冊商標，同時（以「清明上河圖」圖案為例）每一件毛衣都經過70萬針的繁複刺繡工法，這可是抄襲者或快時尚品牌難以呈現的工藝本質。其官方網站www.yitai.la並呈現了大量其他款式的刺繡毛衣。這個秋冬，是不是也來一款「清明上河圖」毛衣呢？
