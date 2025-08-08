大師親手提筆字！魏斯安德森限量聯名款鋼筆 全球限量1969組
一向與鋼筆、書寫擁有深刻連結的萬寶龍（Montblanc）近年動作頻頻。除了先前曾邀請知名導演魏斯安德森（Wes Anderson）拍攝形象廣告，將山岳精神、旅行、書寫、冒險巧合而為一同時展現「魏氏」幽默，近日雙方再度合作，發表了聯名的SCHREIBERLING限量書寫工具，以黃綠雙色展現一如魏斯安德森電影世界中的輕快想像。
Wes Anderson的電影敘事風格獨特，懷舊的影像質感、主角們大量接近嘮叨但充滿趣味的畫外音與旁白（Voice-Over）、緊湊動感的配樂，劇情時而危險、時而神來一筆。過去經典名作包含邀請到喬治克隆尼與梅莉史翠普擔任配音的定格動畫《超級狐狸先生》（2009）、一舉獲得第64屆柏林影展評審團大獎銀熊獎與四項奧斯卡金像獎的《歡迎來到布達佩斯大飯店》（2014），以及疫情期間獲得奧斯卡最佳實景短片獎的《亨利·休格的神奇故事》（2023），此外今年上映的新片《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）中萬寶龍也成為了劇情發展的重要道具、雙方合作無間。
雙方聯名的限量書寫工具SCHREIBERLING的德文中轉為英文是為scribbler，雖然官方中譯為「文人」，但scribbler同時也有潦草書寫之人、三流作家之意，頗像Wes Anderson的幽默自嘲、別有趣味一番。同時有別於一般萬寶龍的4810鋼筆筆尖，這款SCHREIBERLING限量鋼筆有著潦草、宛如塗鴉般的Wes Anderson自創設計，乍看之下也像將Wes Anderson的W與A字母縮寫結合了鋼筆的筆尖輪廓，充滿想像空間。
筆款設計靈感源自1910至1920年代當時迷你輕巧的萬寶龍Baby鋼筆，一種風格特質的機動性的、隨身展現。SCHREIBERLING限量書寫工具還原了1910至1920年代的迷你尺寸，綠、黃雙色亮漆裝飾筆身，以鍍鉑金鑲飾。筆蓋的頂部重現了萬寶龍的白色六芒星與珊瑚色珍貴樹脂，全球限量1969組，限量數字出自Wes Anderson的出生年份，訂價89,300元，可洽全台萬寶龍專賣店。
