快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

聯合報／ 記者楊偉成顏甫珉／台北即時報導
500甜祭出好康，到ibon售票系統預購「500甜聯名禮盒套票」，有機會抽中三星Galaxy Z Flip7。圖／500甜、三星提供
500甜祭出好康，到ibon售票系統預購「500甜聯名禮盒套票」，有機會抽中三星Galaxy Z Flip7。圖／500甜、三星提供

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜點之名人評審們推薦的完整名單。現場不僅公布結果，作為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，更於8月15～17日同步推出為期三天、集結各地排隊名店的「500

甜點派對」，要讓日常喜愛四處探索甜點的民眾們不必舟車勞頓，到場即可一網打盡。

日前已正式開賣的入場門票及限量推出的500甜限定神仙聯名禮盒套票組──集結台灣頂尖甜點風格品牌含Le Ruban法朋烘焙甜點坊、TERRA土然巧克力專門店、Brillante星忱甜點、三日月和菓子、某某Quelques Pâtisseries、Mano Mano、貳玖甜室29pâtisserie再加上解渴的Cheers氣泡水巧妙搭配。如今此活動要釋出更大的好康驚喜，無論是購買入場門票或預購聯名禮盒套票組，都有機會抽到三星Galaxy Z系列最新上市的話題摺疊手機。

兩款最新三星Galaxy Z摺疊旗艦手機　等你來抽

全球消費性電子領導品牌三星電子日前推出Galaxy Z Fold7和Galaxy Z Flip7兩款劃時代的摺疊手機。其中，Z Fold7為Galaxy史上最輕薄的Fold摺疊手機，展開僅4.2mm、重量215克，甚至比小杯咖啡重量更輕；採用強化轉軸與陶瓷玻璃，提升耐用與防護。搭載8吋主螢幕與6.5吋封面螢幕，21:9比例更合手，新Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器讓CPU、GPU與NPU效能全面提升，4400mAh電池提供全天候續航力。

不論在ibon售票系統預購、或現場購買500甜入場門票，，有機會抽中三星Galaxy Z Fold7。圖／500甜、三星提供
不論在ibon售票系統預購、或現場購買500甜入場門票，，有機會抽中三星Galaxy Z Fold7。圖／500甜、三星提供

相機部分也大幅升級，導入2億畫素主鏡頭，自拍鏡頭也提升至1,000萬畫素，具備100度廣角。Galaxy AI功能方面，除了運用在攝影、音訊編輯上，大螢幕優勢讓AI互動介面如彈出視窗與側邊欄設計更直覺靈活，用戶可一邊觀賞內容、一邊與AI進行即時交流。此款官方售價為62,900元起，無論是透過ibon購票或活動現場購票，只要「單獨購買門票」就有抽獎機會（獎品規格為12G/256G、不得指定顏色）。

另一款Z Flip7也備受全球矚目，展開僅6.5mm、重量188克，封面螢幕擴大至4.1吋，支援Zoom Slider單手變焦，並導入Now Bar與Now Brief快捷功能。AI應用同樣深入每個環節，用戶可語音控制於封面螢幕操作Gemini Live，輕鬆查詢資訊、傳訊或導航，展開手機後則可享受與Z Fold7相同的AI視覺對話體驗。官方售價為35,900元起，搶先預購限量的「500甜聯名禮盒套票組」就有抽獎機會（獎品規格為12G/256G、不得指定顏色）。

500甜2025甜點派對

活動日期：2025年8月15-17日（周五至日）

開放時間：

8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00

活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1）

票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開

購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb

＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利

＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide

#500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南

主辦單位：500輯

指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗

指定手機：三星Galaxy系列

合作夥伴：HITACHI、福樂

贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

500甜合作夥伴。
500甜合作夥伴。

Fold 甜點 禮盒

延伸閱讀

療癒舌尖！甜點指南「500甜」攜手7大排隊名店 獨家限量禮盒套票開賣

蘋果明年參戰 摺疊機關鍵轉折

GD展被指像靈堂！賈永婕親解釋「文化交流的落差」　沒有最終決定權

又反悔了？Ford將為歐洲開發一系列新車力圖拯救銷售！

相關新聞

70萬針刺繡毛衣超費工！這毛衣把「清明上河圖」穿上身啦！

名畫、藝術與生活精品的連結時有所聞，甚至不少高級手錶品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Ja...

肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅

韓籍人氣YouTuber「肌肉山山」與嬌妻Jooni婚後定居台灣，時常在頻道中分享搞笑又甜蜜的互動，近期一支Jooni遭老公惡搞卻「美到跨域」的影片，不只笑果十足，更意外帶紅她愛用的洗卸保養品──來自韓國的「百年約方紫芙洗卸潔顏乳」。

雅柏珍稀年份雙酒款 15年貝希爾大蛇與19年最終版同步登場

向來以強烈泥煤風格聞名的艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg，酒友暱稱「阿貝」），今年以兩款重量級珍釀——雅柏15年「神話...

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

大師親手提筆字！魏斯安德森限量聯名款鋼筆 全球限量1969組

一向與鋼筆、書寫擁有深刻連結的萬寶龍（Montblanc）近年動作頻頻。除了先前曾邀請知名導演魏斯安德森（Wes And...

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。