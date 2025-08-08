買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜點之名人評審們推薦的完整名單。現場不僅公布結果，作為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，更於8月15～17日同步推出為期三天、集結各地排隊名店的「500

甜點派對」，要讓日常喜愛四處探索甜點的民眾們不必舟車勞頓，到場即可一網打盡。

日前已正式開賣的入場門票及限量推出的500甜限定神仙聯名禮盒套票組──集結台灣頂尖甜點風格品牌含Le Ruban法朋烘焙甜點坊、TERRA土然巧克力專門店、Brillante星忱甜點、三日月和菓子、某某Quelques Pâtisseries、Mano Mano、貳玖甜室29pâtisserie再加上解渴的Cheers氣泡水巧妙搭配。如今此活動要釋出更大的好康驚喜，無論是購買入場門票或預購聯名禮盒套票組，都有機會抽到三星Galaxy Z系列最新上市的話題摺疊手機。

兩款最新三星Galaxy Z摺疊旗艦手機 等你來抽

全球消費性電子領導品牌三星電子日前推出Galaxy Z Fold7和Galaxy Z Flip7兩款劃時代的摺疊手機。其中，Z Fold7為Galaxy史上最輕薄的Fold摺疊手機，展開僅4.2mm、重量215克，甚至比小杯咖啡重量更輕；採用強化轉軸與陶瓷玻璃，提升耐用與防護。搭載8吋主螢幕與6.5吋封面螢幕，21:9比例更合手，新Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器讓CPU、GPU與NPU效能全面提升，4400mAh電池提供全天候續航力。

不論在ibon售票系統預購、或現場購買500甜入場門票，，有機會抽中三星Galaxy Z Fold7。圖／500甜、三星提供

相機部分也大幅升級，導入2億畫素主鏡頭，自拍鏡頭也提升至1,000萬畫素，具備100度廣角。Galaxy AI功能方面，除了運用在攝影、音訊編輯上，大螢幕優勢讓AI互動介面如彈出視窗與側邊欄設計更直覺靈活，用戶可一邊觀賞內容、一邊與AI進行即時交流。此款官方售價為62,900元起，無論是透過ibon購票或活動現場購票，只要「單獨購買門票」就有抽獎機會（獎品規格為12G/256G、不得指定顏色）。

另一款Z Flip7也備受全球矚目，展開僅6.5mm、重量188克，封面螢幕擴大至4.1吋，支援Zoom Slider單手變焦，並導入Now Bar與Now Brief快捷功能。AI應用同樣深入每個環節，用戶可語音控制於封面螢幕操作Gemini Live，輕鬆查詢資訊、傳訊或導航，展開手機後則可享受與Z Fold7相同的AI視覺對話體驗。官方售價為35,900元起，搶先預購限量的「500甜聯名禮盒套票組」就有抽獎機會（獎品規格為12G/256G、不得指定顏色）。

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）