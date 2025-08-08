秒殺級「蜜瓜包」來了！福岡人氣名店「 MOROPAIN」快閃登台

繼世界最美新月羊角熱潮後，台北喜來登再度引領話題，邀請日本福岡排隊神店「MOROPAIN」快閃登台，8月9日至9月30日於一樓The Deli販售14款話題麵包。其中，於港、日兩地爆紅的「蜜瓜包」，不僅開店即秒殺、更獲網稱「排隊3小時也要買到」的超人氣麵包，還有拿下世界冠軍的「葡萄園蜂蜜麵包」等。

此外，名店首度登台，還帶來2款「台灣限定口味」、包含以在地水果與手搖飲文化為靈感的「芒果珍珠蜜瓜包」與「荔枝椰果蜜瓜包」。8月9日至11日開跑首3日，購買「福岡人氣蜜瓜包禮盒2盒」贈價值1,089元「自助下午茶券」，每日限量前20組。

創立於2014年的 MOROPAIN，在烘焙競爭激烈的福岡闖出超高名聲，平均每小時熱賣超過200個麵包，日網譽為「排隊3小時也要買到」的超人氣名店。今年初進軍香港便掀起現象級熱潮，首度亮相的「提拉米蘇蜜瓜包」，每逢出爐即秒殺完售，火速躍升社群打卡必吃美食。

被譽為日本人最愛麵包之一的「菠蘿麵包」，日文稱為「メロンパン」，在香港則習慣稱作「蜜瓜包」，在諸永主廚手中展現出顛覆性的全新樣貌。初登港即爆紅的「提拉米蘇蜜瓜包」，因限量難求在小紅書掀起一波「自製仿作」熱潮，成為現象級話題麵包。

冠軍之作「葡萄園蜂蜜麵包」，曾於2011年榮獲「加州葡萄乾大賽」日本最高榮譽，是一款融合法式杏仁脆餅「佛羅倫汀」與經典歐式麵包的代表作品。每款120元起，另有「香橙布里歐許」與「巧克力布里歐許」販售。

另一話題亮點「法式蝴蝶酥」系列，外型靈感源自香港人氣伴手禮蝴蝶酥，並以法國傳統發酵麵包Kouign Amann為基礎進行改良，外型更扁平且口感更為酥香，每款90元，另有「鳳梨椰子奶油阿曼」，以及融合杏仁、核桃與腰果，香脆層次豐富的「楓糖堅果奶油阿曼」。

延續生甜甜圈風潮，MOROPAIN將本店人氣第二名商品首度帶出海外，打造入口即化的甜甜圈新食感體驗。每款80元起，共有原味、黃豆粉、卡士達與宇治抹茶四款口味。

台北喜來登大飯店 X 福岡MOROPAIN客座麵包

時間：2025年8月9日至9月30日

價格：單品每款80元起、福岡人氣蜜瓜包禮盒每盒450元

活動：8/9～8/11開幕首3日限定，每日出爐前20名購買「福岡人氣蜜瓜包禮盒」2盒，即贈價值1,089元的十二廚平日下午茶券乙張，組數限量、贈完為止。

蜜瓜包系列：每日出爐時間為早上10點與下午4點，每人限購2盒。

地點：台北市忠孝東路一段12號1F The Deli

電話：02-2321-1818