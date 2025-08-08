快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

秒殺級「蜜瓜包」來了！福岡人氣名店「 MOROPAIN」快閃登台

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
榮獲「加州葡萄乾烘焙大賽」冠軍之作「葡萄園蜂蜜麵包」，外層酥脆微焦、內層濕潤柔韌，佐以葡萄乾的酸甜與蜂蜜餘韻，展現自然風味與職人精神的極致平衡。圖/台北喜來登大飯店提供
榮獲「加州葡萄乾烘焙大賽」冠軍之作「葡萄園蜂蜜麵包」，外層酥脆微焦、內層濕潤柔韌，佐以葡萄乾的酸甜與蜂蜜餘韻，展現自然風味與職人精神的極致平衡。圖/台北喜來登大飯店提供

繼世界最美新月羊角熱潮後，台北喜來登再度引領話題，邀請日本福岡排隊神店「MOROPAIN」快閃登台，8月9日至9月30日於一樓The Deli販售14款話題麵包。其中，於港、日兩地爆紅的「蜜瓜包」，不僅開店即秒殺、更獲網稱「排隊3小時也要買到」的超人氣麵包，還有拿下世界冠軍的「葡萄園蜂蜜麵包」等。

此外，名店首度登台，還帶來2款「台灣限定口味」、包含以在地水果與手搖飲文化為靈感的「芒果珍珠蜜瓜包」與「荔枝椰果蜜瓜包」。8月9日至11日開跑首3日，購買「福岡人氣蜜瓜包禮盒2盒」贈價值1,089元「自助下午茶券」，每日限量前20組。

創立於2014年的 MOROPAIN，在烘焙競爭激烈的福岡闖出超高名聲，平均每小時熱賣超過200個麵包，日網譽為「排隊3小時也要買到」的超人氣名店。今年初進軍香港便掀起現象級熱潮，首度亮相的「提拉米蘇蜜瓜包」，每逢出爐即秒殺完售，火速躍升社群打卡必吃美食。

被譽為日本人最愛麵包之一的「菠蘿麵包」，日文稱為「メロンパン」，在香港則習慣稱作「蜜瓜包」，在諸永主廚手中展現出顛覆性的全新樣貌。初登港即爆紅的「提拉米蘇蜜瓜包」，因限量難求在小紅書掀起一波「自製仿作」熱潮，成為現象級話題麵包。

冠軍之作「葡萄園蜂蜜麵包」，曾於2011年榮獲「加州葡萄乾大賽」日本最高榮譽，是一款融合法式杏仁脆餅「佛羅倫汀」與經典歐式麵包的代表作品。每款120元起，另有「香橙布里歐許」與「巧克力布里歐許」販售。

另一話題亮點「法式蝴蝶酥」系列，外型靈感源自香港人氣伴手禮蝴蝶酥，並以法國傳統發酵麵包Kouign Amann為基礎進行改良，外型更扁平且口感更為酥香，每款90元，另有「鳳梨椰子奶油阿曼」，以及融合杏仁、核桃與腰果，香脆層次豐富的「楓糖堅果奶油阿曼」。

延續生甜甜圈風潮，MOROPAIN將本店人氣第二名商品首度帶出海外，打造入口即化的甜甜圈新食感體驗。每款80元起，共有原味、黃豆粉、卡士達與宇治抹茶四款口味。

台北喜來登大飯店 X 福岡MOROPAIN客座麵包

時間：2025年8月9日至9月30日

價格：單品每款80元起、福岡人氣蜜瓜包禮盒每盒450元

活動：8/9～8/11開幕首3日限定，每日出爐前20名購買「福岡人氣蜜瓜包禮盒」2盒，即贈價值1,089元的十二廚平日下午茶券乙張，組數限量、贈完為止。

蜜瓜包系列：每日出爐時間為早上10點與下午4點，每人限購2盒。

地點：台北市忠孝東路一段12號1F The Deli

電話：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com

福岡MOROPAIN與台北喜來登推出「福岡人氣蜜瓜包禮盒」，除了香港人氣「提拉米蘇蜜瓜包」，還有主廚專為台灣打造限定口味「芒果珍珠蜜瓜包」和「荔枝椰果蜜瓜包」。圖/台北喜來登大飯店提供
福岡MOROPAIN與台北喜來登推出「福岡人氣蜜瓜包禮盒」，除了香港人氣「提拉米蘇蜜瓜包」，還有主廚專為台灣打造限定口味「芒果珍珠蜜瓜包」和「荔枝椰果蜜瓜包」。圖/台北喜來登大飯店提供
以含水量低的麵團製作出口感酥脆的「法式蝴蝶酥」，以及果香濃郁的「鳳梨椰子奶油阿曼」與「楓糖堅果奶油阿曼」，口感比傳統甜酥更為酥脆，並帶有濃郁的牛奶糖香。圖/台北喜來登大飯店提供
以含水量低的麵團製作出口感酥脆的「法式蝴蝶酥」，以及果香濃郁的「鳳梨椰子奶油阿曼」與「楓糖堅果奶油阿曼」，口感比傳統甜酥更為酥脆，並帶有濃郁的牛奶糖香。圖/台北喜來登大飯店提供
日本福岡人氣麵包店 MOROPAIN 主廚諸永裕士來台，親自推出14款新品快閃台北喜來登。圖/台北喜來登大飯店提供
日本福岡人氣麵包店 MOROPAIN 主廚諸永裕士來台，親自推出14款新品快閃台北喜來登。圖/台北喜來登大飯店提供
MOROPAIN店內人氣「招牌蜜瓜包」，曾創下排隊超過3小時的火熱紀錄，2025年於尖沙咀開設的分店更將蜜瓜包昇華為「提拉米蘇蜜瓜包」，以港式菠蘿油為靈感夾入厚厚的提拉米蘇，開售即引發媒體與網友熱議。圖/台北喜來登大飯店提供
MOROPAIN店內人氣「招牌蜜瓜包」，曾創下排隊超過3小時的火熱紀錄，2025年於尖沙咀開設的分店更將蜜瓜包昇華為「提拉米蘇蜜瓜包」，以港式菠蘿油為靈感夾入厚厚的提拉米蘇，開售即引發媒體與網友熱議。圖/台北喜來登大飯店提供
3款MOROPAIN人氣新品「荔枝椰果蜜瓜包」、「葡萄園蜂蜜麵包」、「法式蝴蝶酥」。圖/台北喜來登大飯店提供
3款MOROPAIN人氣新品「荔枝椰果蜜瓜包」、「葡萄園蜂蜜麵包」、「法式蝴蝶酥」。圖/台北喜來登大飯店提供

麵包 福岡 禮盒

延伸閱讀

撞死菲籍客引關注…香港計程車50司機逾90歲 高齡體檢擬加嚴

打造經典人氣動畫世界 八里城市沙雕展8/16登場 

吉伊卡哇麵包店全新「曬黑麵包」新品登場！炎炎夏日和吉伊卡哇一起曬黑吧

台灣啦啦隊女孩赴韓發展人氣飆升 受封「蜜桃女神」各球團瘋搶

相關新聞

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

大師親手提筆字！魏斯安德森限量聯名款鋼筆 全球限量1969組

一向與鋼筆、書寫擁有深刻連結的萬寶龍（Montblanc）近年動作頻頻。除了先前曾邀請知名導演魏斯安德森（Wes And...

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜...

秒殺級「蜜瓜包」來了！福岡人氣名店「 MOROPAIN」快閃登台

繼世界最美新月羊角熱潮後，台北喜來登再度引領話題，邀請日本福岡排隊神店「MOROPAIN」快閃登台，8月9日至9月30日...

SEIKO發表2025「世界田徑錦標賽」聯名太陽能計時限量表 一起跑吧？

與時間「賽跑」、追求更為精確的複雜性，是每一個專業手表品牌的核心精神。日系品牌精工（SEIKO）宣布將成為2025年「世...

2款台灣限定！東京最夯伴手禮「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮預購

東京最夯伴手禮之一的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮來了！今年中秋品牌推出3款禮盒，包括2款台灣限定、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。