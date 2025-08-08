SEIKO發表2025「世界田徑錦標賽」聯名太陽能計時限量表 一起跑吧？

與時間「賽跑」、追求更為精確的複雜性，是每一個專業手表品牌的核心精神。日系品牌精工（SEIKO）宣布將成為2025年「世界田徑錦標賽」（World Athletics Championships）的官方指定計時，同時並發表新款Prospex系列SpeedTimer太陽能計時碼表，致敬每一位運動員的堅強求勝意志。

SEIKO最早是從1987年便擔任了世界田徑錦標賽的官方指定計時，品牌並從1960年代陸續在計時表款功能展現突破，像是1964年發表了日本首款計時碼表、1969年發表了自動上鍊機芯的SpeedTimer計時碼表。