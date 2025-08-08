快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

SEIKO發表2025「世界田徑錦標賽」聯名太陽能計時限量表 一起跑吧？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO最早從1987年便擔任了世界田徑錦標賽的官方指定計時，今年再度成為大會官方指定時計、並推出聯名限量表款。圖／SEIKO提供
SEIKO最早從1987年便擔任了世界田徑錦標賽的官方指定計時，今年再度成為大會官方指定時計、並推出聯名限量表款。圖／SEIKO提供

與時間「賽跑」、追求更為精確的複雜性，是每一個專業手表品牌的核心精神。日系品牌精工（SEIKO）宣布將成為2025年「世界田徑錦標賽」（World Athletics Championships）的官方指定計時，同時並發表新款Prospex系列SpeedTimer太陽能計時碼表，致敬每一位運動員的堅強求勝意志。

SEIKO最早是從1987年便擔任了世界田徑錦標賽的官方指定計時，品牌並從1960年代陸續在計時表款功能展現突破，像是1964年發表了日本首款計時碼表、1969年發表了自動上鍊機芯的SpeedTimer計時碼表。

2025年全新問世的Prospex SpeedTimer太陽能計時碼表， 使用了象徵古代「東京」的江戶紫色為面盤顏色，此一色彩亦是大會的官方指定用色；39毫米的精鋼表殼背蓋刻有2025東京世界田徑錦標賽官方標誌，V192太陽能計時機芯在充滿電池後可連續運行約6個月。表款提供時間顯示、電力儲存顯示、日期顯示與24小時顯示，防水10大氣壓，全球限量6,000只。要不要戴上SEIKO，一起在東京慢跑呢？

封閉式後底蓋並刻有World Athletics Championships Tokyo 25字樣，並標示以限量標號。圖／SEIKO提供
封閉式後底蓋並刻有World Athletics Championships Tokyo 25字樣，並標示以限量標號。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex系列SpeedTimer太陽能計時碼表，精鋼、39毫米、時間顯示、計時碼表、兩地時間顯示，26,800元，全球限量6,000只。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex系列SpeedTimer太陽能計時碼表，精鋼、39毫米、時間顯示、計時碼表、兩地時間顯示，26,800元，全球限量6,000只。圖／SEIKO提供
「江戶紫色」的面盤，正是2025年世界田徑錦標賽的官方色彩。圖／SEIKO提供
「江戶紫色」的面盤，正是2025年世界田徑錦標賽的官方色彩。圖／SEIKO提供

品牌 東京 標誌

延伸閱讀

2款台灣限定！東京最夯伴手禮「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮預購

田徑／國際少年運動會落幕 「新北小紀政」林子婕獨攬4金

台積電偷機密事件 東京威力科涉案員工被炒！網怒：台日友好已死

綠能落地不只減碳！勤業眾信用太陽能點亮偏鄉

相關新聞

大師親手提筆字！魏斯安德森限量聯名款鋼筆 全球限量1969組

一向與鋼筆、書寫擁有深刻連結的萬寶龍（Montblanc）近年動作頻頻。除了先前曾邀請知名導演魏斯安德森（Wes And...

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

什麼最能療癒身心呢？台灣第一份甜點指南「500甜」，將於8月15日下午在BELLAVITA寶麗廣塲正式揭曉由50位熱愛甜...

秒殺級「蜜瓜包」來了！福岡人氣名店「 MOROPAIN」快閃登台

繼世界最美新月羊角熱潮後，台北喜來登再度引領話題，邀請日本福岡排隊神店「MOROPAIN」快閃登台，8月9日至9月30日...

SEIKO發表2025「世界田徑錦標賽」聯名太陽能計時限量表 一起跑吧？

與時間「賽跑」、追求更為精確的複雜性，是每一個專業手表品牌的核心精神。日系品牌精工（SEIKO）宣布將成為2025年「世...

2款台灣限定！東京最夯伴手禮「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮預購

東京最夯伴手禮之一的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮來了！今年中秋品牌推出3款禮盒，包括2款台灣限定、1...

哆啦A夢「負87歲」生日快樂！限時活動熱烈展開

今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」自6月28日開展以來，以近千坪空間設立的十大主題展區、巨型漫畫精選章節以及現場超過百隻造型哆啦A夢，吸引大量粉絲朝聖，也勾起了許多民眾滿滿的童年回憶，讓不少民眾直呼「童年回憶全湧現！」；而主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦A夢9月3日即將迎來的「負87歲」生日，特別規劃系列驚喜活動，邀請粉絲們共襄盛舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。