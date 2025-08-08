聽新聞
SEIKO發表2025「世界田徑錦標賽」聯名太陽能計時限量表 一起跑吧？
與時間「賽跑」、追求更為精確的複雜性，是每一個專業手表品牌的核心精神。日系品牌精工（SEIKO）宣布將成為2025年「世界田徑錦標賽」（World Athletics Championships）的官方指定計時，同時並發表新款Prospex系列SpeedTimer太陽能計時碼表，致敬每一位運動員的堅強求勝意志。
SEIKO最早是從1987年便擔任了世界田徑錦標賽的官方指定計時，品牌並從1960年代陸續在計時表款功能展現突破，像是1964年發表了日本首款計時碼表、1969年發表了自動上鍊機芯的SpeedTimer計時碼表。
2025年全新問世的Prospex SpeedTimer太陽能計時碼表， 使用了象徵古代「東京」的江戶紫色為面盤顏色，此一色彩亦是大會的官方指定用色；39毫米的精鋼表殼背蓋刻有2025東京世界田徑錦標賽官方標誌，V192太陽能計時機芯在充滿電池後可連續運行約6個月。表款提供時間顯示、電力儲存顯示、日期顯示與24小時顯示，防水10大氣壓，全球限量6,000只。要不要戴上SEIKO，一起在東京慢跑呢？
