2款台灣限定！東京最夯伴手禮「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮預購

東京最夯伴手禮之一的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮來了！今年中秋品牌推出3款禮盒，包括2款台灣限定、1款經典長銷組合禮盒，並於8月及9月分別推出「只送不賣」的不同限定方案。

今年7月甫拿下東京車站內「GRANSTA東京」甜點排行榜實體銷售TOP 2，以及員工票選「最想自己買來吃」的TOP 8，「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮也登台，即日起中秋禮盒預購於新光三越A8門市正櫃、遠東SOGO台北復興館、台中大遠百快閃櫃預購同步開跑，實際提貨日以各櫃點公告為主。

「The MAPLE MANIA楓糖男孩」2025中秋節3款禮盒，除將去年甫來台僅單品銷售的「楓糖鹹堅果夾心餅乾」入盒外，還將人氣冠軍商品「楓糖奶油夾心餅乾」、曾於東京車站創下日售超過750個驚人紀錄的「楓糖年輪蛋糕」及台灣少見加拿大魁北克產楓糖風味「楓糖費南雪」通通入列，組合出陣容強大的禮盒。

其中，2款台灣限定禮盒包括由「楓糖年輪蛋糕」與「楓糖奶油夾心餅乾」組成的「中秋限定年輪綜合禮盒」售價1,350元，以及「楓糖奶油夾心餅乾」、「楓糖費南雪」與「楓糖鹹堅果夾心餅乾」所組成的「中秋限定綜合24入禮盒」售價1,480元。而歷年經常銷售一空的經典長銷組合「中秋限定綜合18入禮盒」售價1,020元，內容包含「楓糖奶油夾心餅乾」、「楓糖費南雪」兩大人氣商品。