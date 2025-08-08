到大巨蛋SPORTS NATION運動餐廳 消費賺萬元海灘穿搭購物金

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SPORTS NATION運動餐廳攜手澳洲衝浪品牌BILLABONG，展開「酒精衝浪」企劃。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於大巨蛋的SPORTS NATION運動餐廳，今夏攜手澳洲質感衝浪品牌BILLABONG，展開為期四週的「酒精衝浪」活動。即日起至9月3日，加入SPORTS NATION運動餐廳會員，至台北大巨蛋店內用並累計「智慧取酒卡（內用卡）」消費金額，活動期間累計消費金額最高的前三名，分別可獲得BILLABONG一萬元、六千元、三千元購物金。

SPORTS NATION運動餐廳以運動概念貫穿空間到餐點，環繞設計全視線螢幕，是運動迷認證的最佳觀賽空間；而來自澳洲黃金海岸BILLABONG，滿懷自由、冒險、對海洋的熱愛，為全球運動愛好者打造潮流穿搭選擇，兩個品牌對運動與生活風格的執著不謀而合。

除送出萬元海灘穿搭購物金，活動期間至SPORTS NATION運動餐廳台北大巨蛋店內用消費滿千，贈限量BILLABONG優惠券一百元；至BILLABONG位於新光A11、台北京站Q-Square、SOGO復興BR4、LaLaport南港櫃點消費，即贈限量SPORTS NATION台北大巨蛋店「智慧取酒牆」體驗券一百元，數量有限，送完為止。

要注意的是，二十人（含）以上大型訂位，不列入「酒精衝浪」活動排行榜成績。BILLABONG優惠券、SPORTS NATION智慧取酒牆體驗券，各限量一百張，每日限優惠一次，單筆不累贈，使用方式見實體票券說明。活動詳情請見活動頁面說明，SPORTS NATION運動餐廳保有調整或取消活動之權利。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至9月3日，加入SPORTS NATION運動餐廳會員，到台北大巨蛋店內用並累積「智慧取酒卡」消費金額，就有機會賺到海攤穿搭購物金。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
