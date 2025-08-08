聽新聞
肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅
韓籍人氣YouTuber「肌肉山山」與嬌妻Jooni婚後定居台灣，時常在頻道中分享搞笑又甜蜜的互動，近期一支Jooni遭老公惡搞卻「美到跨域」的影片，不只笑果十足，更意外帶紅她愛用的洗卸保養品──來自韓國的「百年約方紫芙洗卸潔顏乳」。
影片中，Jooni一臉無奈請肌肉山山幫忙擦護手霜，卻被塗上「番茄醬」惡搞。她隨即回擊，整臉抹滿番茄醬「報仇」，最後還親自示範用她的「保養法寶」——百年約方紫芙洗卸潔顏乳幫老公清潔，光滑亮白的膚質瞬間吸引眾人目光。
Jooni也邊洗邊分享使用心得：「難卸的彩妝、髒污一次洗淨」、「洗後不緊繃」、「像敷泥膜一樣的淨化感」、「敏感肌也安心」，強調此款潔顏乳不僅成分溫和，還能有效清潔又不過度刺激，自己每天都在用。
影片上線後引發網友熱議：「笑翻也太可愛了」、「Jooni素顏也太強」、「請問洗臉乳哪裡買？」紛紛湧入官網搶購。主打「洗卸合一、保濕不緊繃、敏弱肌適用」的【百年約方紫芙洗卸潔顏乳】，成為眾多KOL推薦的人氣新品，也讓「百年約方」在臺聲量急升。
看見台灣消費者對敏感肌保養的高度關注，【百年約方】也希望讓更多人親自體驗這款兼具溫和與潔淨力的洗卸保養品。即日起，只要加入品牌會員並於結帳時輸入優惠碼「JS888」，全館不限金額即可享9折優惠，更多資訊請上：百年約方官方網站 選購。
想看更多肌肉山山與嬌妻Jooni的爆笑互動，歡迎至IG觀看完整影片：Jooni官方粉絲專頁
