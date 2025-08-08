國聯飯店自助式早餐限時買一送一！主打「隨心所欲」自由配

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
前場的取餐區明亮透淨，從沙拉、水果、冷肉盤、優格到精選麵包、吐司、各式飲品等一應俱全。圖／國聯大飯店提供
值得早起的飯店早餐來了！暑假收假倒數前，國聯飯店Slate CAFE推出「晨光共饗 自助式早餐限時買一送一」活動，。即日起至9月5日，平日周一至周五上午7:00至10:00自助式早餐享買一送一優惠，兩人同行含稅及服務費840元（原價1540元）。

國聯飯店指出，此次優惠不僅價格亮眼，內容也有感升級。從新推出視覺繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥，到可鹹可甜的精緻鬆餅，還可搭配自助沙拉吧、中西式熟食、各式小菜、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣、珍珠丸、咖啡與茶等，多國料理齊聚，被網友稱作東區CP值最高的飯店早餐。

國聯飯店自助早餐主打「隨心所欲」，Slate CAFE板石咖啡廳的早晨，彷彿是一個熱鬧的晨光市集，全新登場開放式三明治，以切片烘過的鄉村麵包，搭配風乾番茄、酪梨、櫻桃蘿蔔和芝麻葉，或是酸奶醬與炒蘑菇，滿滿配料、好看又好吃。時下風行的muesli燕麥，則以精緻的份量呈現，鮮奶浸潤過的燕麥片，佐以檸檬汁和蜂蜜增添風味，加入帶有嚼感的堅果和果乾，或是點綴當季的新鮮水果，風味滿分，也是追求健康飲食者必點。

鬆餅無需DIY，由主廚精緻擺盤上菜，不管是配上煎培根和太陽蛋，或淋上巧克力醬搭配切片香蕉，都讓鬆餅有了更多層次變化。此外，熱食區有各種中西式料理，煎或爐烤海鱸魚、法式紙包魚或是地中海烤魚，亦或是羅勒風味烤雞、香料奶油燉雞或啤酒燉豬肉等輪番上陣。老少咸宜的蛋料理，有太陽蛋、水煮蛋、烘蛋、蛋捲或是炒蛋不同變化，讓晨間饗宴充滿美味與驚喜的選擇。

台式早餐區，有清粥小菜、手切豬五花的噴香滷肉飯、擔仔麵。一旁的自助式港點餐車，流沙包、豉汁排骨、蝦餃、燒賣或珍珠丸勾起港式飲茶經典場景情懷。日式早餐除了茶泡飯區，還有各式可口小菜。

板石咖啡廳位於國聯大飯店一樓，座落大巨蛋休閒生活圈，距國父紀念館捷運站出口步行只要一分鐘。

地址：台北市大安區光復南路200號1樓

電話：02-2773-1515 #146

訂位：https://reurl.cc/oyLWXj

保溫檯宛如料理劇場，主廚精心準備的各式開放三明治，以及可甜可鹹的美式鬆餅和格子鬆餅。圖／國聯大飯店提供
板石後方熱菜區，供應西式、台式與日式菜色，各種料理輪番登場，不定期更換菜單。圖／國聯大飯店提供
