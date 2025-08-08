快訊

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
在華麗舞會上，羅密歐與茱麗葉初次邂逅，兩雙年輕而澄澈的眼神在眾人之中交會的瞬間，便深深烙印在彼此心底。圖／主辦單位聯合數位文創提供。
在華麗舞會上，羅密歐與茱麗葉初次邂逅，兩雙年輕而澄澈的眼神在眾人之中交會的瞬間，便深深烙印在彼此心底。圖／主辦單位聯合數位文創提供。

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

此次巡演橫跨高雄、台中、台北，共盛大演出20場，不僅將跨世代重現這齣莎士比亞最著名的禁忌愛戀，更是一場能向演員親自告別、不容錯過的最終盛典。《羅密歐與茱麗葉》音樂劇自2001年在巴黎首演即轟動全球，以磅礴動人的音樂、現代感十足的編舞與都市巴洛克風格美學，重新詮釋莎士比亞經典悲劇，劇中更以紅與藍兩大色系象徵家族對峙，展現強烈視覺張力。初代卡司的演出早已成為大眾心中難以取代的記憶，這次最後合體，不僅將為忠實粉絲留下不滅回憶，也將吸引更多觀眾走進劇場，感受這場歷久彌新的愛與命運之作。

9折早鳥優惠只到8月17日，購票請上udn售票網（ udn售票網），見證這場註定成為全臺劇迷無可取代的經典、初代卡司最後一次攜手演出。

劇場 音樂劇 莎士比亞

