經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」初代卡司最後告別演出 早鳥9折最後倒數

被譽為「21世紀最偉大的流行音樂劇」、全球累積觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，25週年全球紀念巡演將於明年1月在台演出。特別的是，本次巡迴將是劇迷心中最經典的初代羅密歐-達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）最後一次合體演出，這次全球巡演也是他們的告別之旅，結束後，他們就會正式向羅密歐與茱麗葉角色說再見。

2025-08-08 15:00