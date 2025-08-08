搶訂便宜機票3攻略 跨年票價降2成！易遊網公開10大熱門跨年航點

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2025年10大熱門跨年航點，日本狂佔6席，東京依然是人氣首選。圖/易遊網提供
2025年10大熱門跨年航點，日本狂佔6席，東京依然是人氣首選。圖/易遊網提供

下半年展開，進入年末節慶與跨年檔期的旅遊需求快速攀升期，根據易遊網機票銷售數據統計，今年跨年檔期買氣已較去年同期成長3成，顯示已有不少民眾開始規劃年底假期。從航點選擇來看，今年跨年出國熱潮仍以東北亞與東南亞為主，其中又以日本買氣最旺，在10大熱門航點中就佔了6席，穩居國人年末出遊的第一選擇，而票價則有10～20%的降幅。

易遊網表示，今年跨年假期只要請假3天、就能串起6天連休。以易遊網的機票銷售數據來看，10大熱門跨年航點依序為東京、曼谷、首爾、大阪、沖繩、香港、福岡、札幌、釜山、清邁，多為航班密集、交通方便、觀光資源豐富的一線城市，加上這些城市節慶氛圍濃厚，街頭燈飾、跨年煙火、市集活動紛紛登場，充滿儀式感的氛圍對旅客極具吸引力。

此外，這兩年在韓流文化、韓國美食、韓劇觀光等話題推升下，韓國旅遊持續爆紅，跨年檔期的機票銷售相較去年同期有67%的增幅。而東南亞以曼谷、清邁為代表，不僅氣候溫暖舒適，跨年煙火與市集也具濃厚節慶氛圍，加上消費親民與氣候優勢，同樣吸引眾多旅客避寒跨年。

在票價方面，根據易遊網機票銷售數據統計，日韓中位數票價約有10%降幅。以東京來看，來回含稅票價13,508元，大阪則為12,997元，與去年相比可省下近2千元；而沖繩、首爾的跨年票價甚至跌破萬元，相當具有吸引力。若想要安排東南亞來場避寒跨年之旅更加划算，票價降幅達15～20%，以曼谷為例，來回含稅的中位數票價落在9,376元，對比去年便宜超過2千元，可說是高CP值跨年出遊首選。

跨年檔期為全年旅遊高峰之一，除了建議提早預訂才有機會取得相對划算的票價之外，易遊網同步提供3個購票攻略供參考：第一，假期若可彈性規劃的民眾，可透過易遊網「價格趨勢圖」查找最便宜的出發日做安排；第二，如有預算目標的民眾，則可運用「低價訂閱」功能，設定屬於自己的理想票價，到價時會即時提醒；第三，想要進一步精省旅費，鎖定易遊網每周三舉辦的「機票狂歡日」活動，當天可領取使用限量折扣碼，折抵金額從1,200元、800元、600元到300元不等，遊客可再省一筆。

跨年 票價 易遊網

