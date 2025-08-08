2026老派時光練愛曆攜手作家肆一！用365天練習愛 填問卷享$50折扣

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
《2026老派時光練愛曆》透過每日金句、每月主題專文與復古圖像設計，陪伴你在日常節奏中重新連結情感。 圖／聯合線上
《2026老派時光練愛曆》透過每日金句、每月主題專文與復古圖像設計,陪伴你在日常節奏中重新連結情感。 圖／聯合線上

在數位洪流中，報時光始終堅持老派情懷，以溫暖、陪伴訴說時間的故事，邁入第八年的《老派日曆》，今年攜手療癒系暢銷作家肆一推出《2026老派時光練愛曆》。以「愛」為核心，融合老報圖像、溫柔金句與復古設計，陪伴你我練習愛、陪伴生活的情感日曆，延續報時光一貫的創新信念：「讓日曆不只是日曆」，讓時光感無縫連結生活，把日子好好過。

多年書寫情感關係、以溫柔筆觸療癒人心的暢銷作家肆一，近年除《可不可以，你也剛好喜歡我？》書籍IP影視化的好成績外，最新著作《總有一場相遇，是帶著溫柔奔赴而來》也成功打入讀者的心。擁有點亮人心柔軟角落的肆一文字魔力，這一回，將在《2026老派時光練愛曆》持續引發，在老派×療癒×陪伴的設計主軸下，展現對「愛的練習」最溫柔的鼓勵與陪伴。

報時光團隊特別為戀愛一日一金句，從上萬張圖像中精選超過500張的老報情愛圖像，涵蓋1920-1980年代插圖、廣告圖像與電影。透過重新編排拼貼與編輯，將金句的情感價值與圖像設計完美連結，透過特殊印刷色打造獨一無二的時光情懷感。

日曆從「愛自己」的起點出發，一月一主題引導走過關係中的靠近與錯過、失落與修復，再一次學著相信愛、期盼愛。時間是一個禮物，練習愛的能力，在時光裡一點點變好，成為自己喜歡的模樣。

募資問卷啟動中，募資將於9月初正式啟動，感受2026最暖的老派日曆！

https://www.surveycake.com/s/DL4GY

由療癒系作家肆一親筆撰寫的短語，細膩描繪甜蜜、遺憾、理解與自我照顧，在反覆翻閱中，練習成為更懂愛的人。 圖／聯合線上
由療癒系作家肆一親筆撰寫的短語,細膩描繪甜蜜、遺憾、理解與自我照顧,在反覆翻閱中,練習成為更懂愛的人。 圖／聯合線上

