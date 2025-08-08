銀座140年頂級天婦羅名店銀座天國首度登台客座 獻上極致饗宴

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
來自東京銀座、擁有140年歷史的頂級天婦羅名店銀座天國首度跨海來台。大倉久和大飯店／提供
來自東京銀座、擁有140年歷史的頂級天婦羅名店銀座天國首度跨海來台。大倉久和大飯店／提供

來自東京銀座、擁有140年歷史的頂級天婦羅名店銀座天國首度跨海來台，從8月19日至22日於大倉久和大飯店進行為期4天的客座，為台灣的賓客獻上料理人精神與時令食材完美融合、傳承百年的極致天婦羅饗宴。

自明治18年(1885年)於東京銀座創業以來，銀座天國歷經日本五個年號的更迭，始終秉持料理人精神，專注於天婦羅技藝的傳承與創新。百餘年來，品牌持續精進烹調技藝，為賓客提供多樣化的天婦羅饗宴—從經典、精緻套餐在吧台前即時享用的現炸天婦羅，銀座天國深受世界賓客推崇，被譽為日本頂級天婦羅品牌之一。

另外，賓客可於吧台前欣賞料理人天婦羅的精湛手藝，賓客一邊品嚐甫起鍋的酥香天婦羅，一邊沉浸於視覺、聽覺與味覺交織的極致感官饗宴的銀座天國栞（shiori），本次也同步登場。

銀座天國成立百年來從油溫掌控、麵衣調整到食材的堅持，無一不體現天婦羅料理對細節的極致講究，創業以來首度走出日本，首站就選在大倉久和大飯店進行客座，在台灣展現百年傳承天婦羅匠藝。

為回應賓客對天婦羅品質與臨場體驗的高度期待，銀座天國第三代傳人於昭和41年（1966年）創立銀座天國栞，打造專屬吧台座席，結合視覺與味覺的極致感官饗宴；銀座天國栞不僅開創高級天婦羅料理的新體驗，也奠定其代表性品牌地位。

本次銀座天國栞同步在台登場，料理人於吧台現場炸，讓賓客在品味剛起鍋的酥香天婦羅之際，也能沉浸於油鍋聲響演出所交織而成的視覺、聽覺與味覺的感官盛宴。

最讓賓客難以忘懷並且一試成主顧的，正是銀座天國那碗傳承百年的特製醬汁，更有

「天丼的靈魂」的美譽；「絕不能改變這個味道」是銀座天國歷代傳人世代恪守的家訓。為了守住這份傳統每一傳人都是每日親自嚴格檢查天婦羅與秘傳醬汁的味道。

這碗百年醬汁目前傳承到第5代，只為確保風味如初、口感不變，這碗醬始終維持在持續加熱的狀態，並且穩定保持在最佳溫度。當香酥現炸的天婦羅遇上熱騰騰的米飯，再淋上這碗靈魂醬汁，一口入魂，堪稱極致絕配。

本次來台客座，銀座天國的專業料理人以台灣當季優質食材為靈感，匠心詮釋旬味的山海風韻，不僅帶來經典的天丼與現炸天婦羅，更創作專屬風味菜單，淋上專屬的醬汁，為賓客帶來「一口入魂」的感動。

客座期間【天婦羅吧台】橘套餐每位NT$6,800元、花套餐每位NT$6,200元；【和食座位區】天丼價格每位NT$2,600元。本次銀座天國更特地為大倉久和大飯店製作限定天重，價格每位NT$2,200元，席次有限需提前預約。百年匠心美學8月19日至22日將在大倉久和大飯店呈現。

