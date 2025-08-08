輕巧與吸力兼備！Shark EVOPOWER NEO+無線吸塵器可自動集塵超方便

美國家電品牌Shark今年夏季正式插旗台灣，首波引進包括Shark EVOPOWER SYSTEM、CleanSense iQ系列無線吸塵器，以及Shark CleanSense室內外兩用無線風扇等專為亞洲市場設計的清潔家電。其中最受矚目的，莫過於專為日本市場打造、日韓超熱銷，主打輕巧與強勁吸力兼備的Shark EVOPOWER NEO+無線吸塵器。

根據市場調查指出，台灣消費者在挑選吸塵器時，除了在意清潔效果與操作便利性外，「無線」、「輕巧」成為重要考量，特別是在清潔與維護上的便利性更是一大痛點。Shark洞察這些需求，首度登台即推出4款熱銷於日韓市場的無線吸塵器，力求打造全新清潔體驗。

記者實際開箱體驗Shark EVOPOWER NEO+，第一印象便是「輕」，整機僅重1.7公斤，對於女性使用者、或身形較小者而言，即便是高處清掃，也能輕鬆勝任。這款吸塵器當初在日本耗時15個月開發，並經過嚴謹消費者測試，就是為了要打破「輕量機＝吸力弱」的迷思而開發。

實際使用上，NEO+無論是握把手感、模式切換、電池更換，皆設計得直覺又順手。尤其是FLEX 90度可彎折設計，只需一鍵便能折彎吸頭，平貼地面深入家具下方，不必彎腰、跪趴也能輕鬆清潔沙發底部、床底等難掃區域。配合一鍵變身手持模式，更可用於桌面、窗簾、櫃子等局部灰塵清掃。

吸頭部分採用Shark專利毛刷滾輪設計，V形排列的矽膠片，不僅能貼合各種地板材質，有效吸除大小灰塵、集中吸入毛髮、避免纏結，減少動手清理的頻率，覺得髒的時候滾輪本身也可拆開清洗。搭配吸頭前方LED燈，即便是家具下方或陰暗角落，也能清晰照明無死角。

吸力方面，Shark Smart iQ技術提供智慧灰塵與地板偵測功能，系統可依據灰塵多寡自動調節吸力，並會透過握把上的綠、黃、紅燈號即時反映灰塵量狀態，清潔狀況一目了然；地板偵測則能調整毛刷滾輪轉速，木地板、地毯、磁磚等材質都能自動對應，無需頻繁手動切換模式。

而最方便的則是「自動集塵充電座」設計，吸塵完畢只需將主機歸位，便會自動進行集塵與充電，集塵盒可儲存約30天的垃圾量。搭載HEPA濾網，更能過濾99.99%的微塵與過敏原，確保集塵過程不會二度汙染空氣，且免用紙袋、可水洗設計，既環保又省耗材費。對於有夜間清掃需求的用戶，Shark也貼心設置「靜音模式」，只需按下底座上的月亮圖示按鈕，便能暫停自動集塵功能，僅保留充電，不會干擾家人睡眠。

組合還隨附手持電動吸頭、窄縫除塵吸頭，以及家飾布料吸頭，搭配手持模式能靈活應對多種場景，包括車內清潔、沙發縫隙、窗簾或床墊表面等，進一步提升使用彈性與清潔覆蓋範圍。底座還有吸頭專屬收納座，不怕要使用的時候找不到。另外，底座上還附有另一顆電池，長時間清掃時可立刻換裝使用，不怕電力不夠。