全新「貓空一日遊套票」8月11日開賣 還有買一送一

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「貓空一日遊套票」8月11日中午12時開賣，限量「買一送一」超值優惠，感受貓空的茶文化與山城風情。圖／北市觀傳局提供
台北市觀光傳播局為推廣深度旅遊，活絡貓空地區觀光人潮，推出全新旅遊產品「貓空一日遊套票」結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，8月11日中午12時開賣，特別推出限量「買一送一」超值優惠，感受貓空的茶文化與山城風情。

一日遊套票內包含貓空纜車搭乘一日券，並有「貓空小封茶、貓空茶香包、指南宮祈福卡」3項體驗可供民眾選擇，此外還加贈商圈優惠大禮包，讓旅程更豐富多元。8月11日中午12點於北北基好玩卡官網正式開賣。

觀傳局表示，貓空一日遊套票」以貓纜交通、文化體驗與在地消費三大主軸為核心設計，盼能引導遊客深入了解貓空地區宗教信仰與茶文化底蘊，同時鼓勵遊客走入超過15家在地合作店家實際消費，活絡整體商圈與文化。

觀傳局指出，一日遊套票提供2種套票組合分別為「貓空輕旅行」和「貓空深旅遊」，遊客可依遊玩需求自由選擇。輕旅行套票內含貓纜一日票、任選一項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價480元（原價550元）；深旅遊套票則有貓纜一日票、任選兩項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價660元（原價800元）。

觀傳局表示，新推出的套票產品，整合貓空纜車、指南宮、茶文化體驗及在地特色小店等，打造吃、玩、買一站式的旅遊模式，讓遊客在山林間漫步並深入感受臺北的山城魅力。同時也希望透過推動「慢旅」型態的旅遊策略，吸引更多民眾在貓空停留一整日，放慢腳步，細品自然與文化交織的獨特氛圍。更多活動詳情，請至「Taipei FunPASS 北北基好玩卡」官方網站查詢

