《神鬼戰士》電影音樂會亞洲首演 下週登台
影迷與樂迷引頸期盼的史詩鉅片《神鬼戰士》（Gladiator）電影音樂會，將於下週8月12日、13日在台北國家音樂廳磅礴登場！本次演出為慶祝電影上映25週年特別促成的亞洲首演，不僅將以巨型銀幕播放完整電影，更安排破百人超大規模交響樂團、合唱團同步演奏，震撼還原漢斯季默配樂，帶領觀眾一秒重返古羅馬競技場，感受勇氣、榮譽與復仇的壯烈史詩。
此次為了完整重現電影配樂大師漢斯季默的音樂魅力，播放電影的同時，也同步安排超過百人的交響樂團、合唱團演奏電影配樂，特別的是樂曲中使用的杜讀笛（duduk）、土耳其奈伊笛（Nay Flute）等罕見民族樂器，也將在現場精心還原，忠實呈現古羅馬時代的蒼涼與史詩張力。全場音樂時而激昂澎湃，時而深沉悲壯，層層堆疊劇情的深度與視覺震撼，為觀眾打造身歷其境的臨場感受，而終章名曲〈Now We Are Free〉，更將由女歌手以空靈悠遠的歌聲現場獻唱，重現主角麥希穆斯面對死亡時的平靜與尊嚴，把觀眾的情緒推向最高潮。
亞洲首演、上映25周年鉅獻的《神鬼戰士》電影音樂會，不僅僅是一場音樂會，更是一次重溫經典、身歷其境的電影體驗，敬請把握最後購票機會，親臨現場感受《神鬼戰士》的榮耀與復仇之路，購票請上 udn售票網
