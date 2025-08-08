哆啦A夢「負87歲」生日快樂！限時活動熱烈展開
今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」自6月28日開展以來，以近千坪空間設立的十大主題展區、巨型漫畫精選章節以及現場超過百隻造型哆啦A夢，吸引大量粉絲朝聖，也勾起了許多民眾滿滿的童年回憶，讓不少民眾直呼「童年回憶全湧現！」；而主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦A夢9月3日即將迎來的「負87歲」生日，特別規劃系列驚喜活動，邀請粉絲們共襄盛舉。活動一：即日起至8月17日，前往 線上表單
寫下給哆啦A夢的生日祝福，主辦單位將在展場驚喜公開哆啦粉絲們的心意，讓每一則暖心話語與祝福，陪伴哆啦A夢度過難忘的生日。活動二：9月1日至9月5日的「哆啦A夢生日週」期間，凡兩人同行並配戴哆啦A夢相關配件、於社群平台發佈官方指定哆啦A夢慶生貼文圖、加入指定標註內容，即可享有440元現場購票優惠（原價490元），快邀請朋友一起成為哆啦A夢最有愛的生日夥伴吧！更多「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」展覽資訊以及哆啦A夢慶生活動將陸續揭曉，喜歡哆啦A夢的粉絲們千萬別錯過，相關資訊敬請鎖定 官方粉絲專頁、掌握第一手消息
