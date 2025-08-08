哆啦A夢「負87歲」生日快樂！限時活動熱烈展開

今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」自6月28日開展以來，以近千坪空間設立的十大主題展區、巨型漫畫精選章節以及現場超過百隻造型哆啦A夢，吸引大量粉絲朝聖，也勾起了許多民眾滿滿的童年回憶，讓不少民眾直呼「童年回憶全湧現！」；而主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦A夢9月3日即將迎來的「負87歲」生日，特別規劃系列驚喜活動，邀請粉絲們共襄盛舉。

2025-08-08 13:04