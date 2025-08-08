于魁智、李勝素帶「四郎探母」等骨子老戲登台 展京劇「傳幫帶」傳統

讓京劇迷望穿秋水的名角于魁智、李勝素，今年終於來台演出。他們和中國戲曲學院名家、教授等80人，12日至17日在台北國家戲劇院登台，帶來《四郎探母》、《鳳還巢》、《花田錯》、《失街亭·空城計·斬馬謖》、《白蛇傳》、《紅鬃烈馬》、《龍鳳呈祥》等骨子老戲。其中《四郎探母》與《紅鬃烈馬》二場門票皆已售罄，

主辦單位傳大藝術表示，中國戲曲學院為大陸戲曲教育最高學府，也是培育京劇名角的搖籃。其所設的研究生班，更是眾多名角再進修的殿堂。此次來台，演員皆為一時之選，並邀請多位中國國家京劇院優秀演員加盟演出。

于魁智是中國當今最知名的文武老生，他的演出嚴謹規範卻又自然灑脫，深受戲迷喜愛。而李勝素扮相雍容華貴、嗓音清亮甜美，堪稱當今梅派藝術最具光彩的代表人物。

其他名家還包括小生張威、花臉舒桐、老生韓勝存、老旦李宏、花衫馬帥、青衣王曉燕、老生賈勁松、花旦張艷紅、李艷艷，武生衣麟，花臉趙晶璇、文丑焦敬閣、張亞寧與老生李鑫藝。此次外邀的四位中國國家京劇院演員包括老生劉壘、青衣朱虹、武旦戴忠宇以及小生郭鑄鋒。

此次演出，于魁智與李勝素為了提攜後輩，多齣戲碼中原本由他們一人到底的角色，改成雙演或三演，讓不同世代的演員一起挑梁，充分體現京劇藝術「傳幫帶」的優良傳統。

●「于魁智、李勝素與中國戲曲學院名家、教授匯演」8月12日至17日在台北國家戲劇院演出，門票由 OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中，詳情請洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw。