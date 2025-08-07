聽新聞
法式點心、中式漢餅、創意蛋捲！3間「中秋禮盒」佳節送心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
珠寶盒法式點心坊推出四大主題中秋禮盒。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊推出四大主題中秋禮盒。圖／珠寶盒法式點心坊提供

中秋將至，「珠寶盒法式點心坊」以招牌餅乾、點心與月餅為主角，推出一系列的中秋禮盒；「舊鎮南」則主打月餅、蛋黃酥、綠豆椪等經典漢餅，還有「慢焙桃山月餅」新登場。至於「大武山牧場攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出「清香檸檬厚餡蛋捲」，為佳節增添清新酸香。

【珠寶盒法式點心坊】

珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux在中秋佳節，依不同需求規劃四大主題禮盒系列。「月餅禮盒」系列中，「花好月圓禮盒」內含有烏魚子奶黃流心、栗子焦糖流心、蜂蜜柑橘桃山、奶黃流心等4種月餅，每盒750元；另外還有月餅結合特色餅乾的「皓月禮盒」、「繁星秋月禮盒」可供選擇。此外，還有「奶油寶石餅乾禮盒」、「絹琉法式點心禮盒」、「法式蛋黃酥／千層派」等不同主題的禮盒。

【舊鎮南】

舊鎮南今年推出「映月禮盒」，傳遞月圓人團圓的美好祝福。「經典款」內含有招牌的蛋黃酥與綠豆椪，共有6入、9入組，每盒1,200、1,380元。「月餅款」則是內含以金鑽鳳梨與紅土鹹蛋黃製成的金鑽月餅，6入1,280元、9入1,620元。今年並推出全新「慢焙桃山月餅」，共有焦糖海鹽可可、金沙奶皇兩種口味；另外亦有匯聚蛋黃酥、李白綠豆椪、柚子酥等漢餅的「花好月圓禮盒」，以及多種禮盒可供挑選。

【大武山牧場】

今年再度發揮品牌精神，推出全新「蛋入厚餡系列」。本次並攜手「法朋烘焙甜點坊」，將招牌的老奶奶檸檬蛋糕化身「清香檸檬厚餡蛋捲」，保留屏東檸檬的酸香與顆粒感，帶來立體的層次風味。針對中秋推出的「檸星漫遊 Lemoon Light Dream 蛋捲禮盒」，內含清香檸檬厚餡蛋捲16入，每盒780元，8月31日前享88折優惠。另外還有8入隨手盒，定價360元，亦可享中秋折扣優惠。

舊振南「映月禮盒」傳遞中秋節「月圓人團圓」的美好祝福。圖／舊鎮南提供
大武山牧場攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出「檸星漫遊 Lemoon Light Dream 蛋捲禮盒」。圖／大武山牧場提供
