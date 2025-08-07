從燒肉跨界月餅！屋馬餐飲集團推出午茶系列桃山月餅

台中被譽為「鍋烤之都」，每到中秋佳節，燒肉香氣總是飄滿城市。身為台中燒肉指標品牌的屋馬餐飲集團，不僅多年來穩居台中燒肉霸主地位，今年更把這份款待與美味延伸到餐桌之外，推出全新「午茶系列桃山月餅」，希望把溫度與祝福帶進每一個團聚的時刻。

屋馬餐飲集團表示，中秋節是最能代表「團圓」的節日，無論是與家人圍坐爐火前享受燒肉的熱鬧，或是與摯愛共享一盒甜點的靜謐，這些都承載著人與人之間的連結。今年的禮盒選用細緻綿密的桃山餡皮，搭配東方茶香與果韻，突破傳統月餅的厚重印象，帶來輕盈、優雅、不甜膩的新風味。

此次午茶系列桃山月餅，精選四款風味包含：「紅玉茶果初曦」、「玫瑰花香荔影」、「仲夏果韻茶詩」以及「醉人龍眼月圓」，以茶香的沉穩、果香的清爽，與花香的雅致交織出多層次口感，讓中秋的甜點成為餐桌上的另一種風景。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示：「在台中，燒肉早已是中秋節不可或缺的味道。我們希望不只在餐桌上留下美好回憶，更能在節日中，透過一盒月餅，把感謝、思念與祝福悄悄送到心裡。從燒肉到月餅，屋馬想做的始終是一件事-用食物讓大家聚在一起。」

屋馬限定午茶系列桃山月餅將於 8月11日起開放早鳥預購，至8月31日止享九折優惠，每盒八入原價960元，早鳥優惠價864元。大量訂購可洽各門市享專屬優惠。