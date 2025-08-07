跨年出國買氣旺！機票降幅達2成 雪梨、杜拜行程最熱銷

不少民眾趁著年末及跨年檔期規畫出國旅遊，旅遊業者發現，今年跨年買氣較去年多出3成，其中10大熱門航點，日本就占5席，而票價也調降1至2成，以台灣旅客最愛的日本東京及大阪為例，票價較去年便宜約2000元；另外，業者也指出，團體行程上，目前以澳洲雪梨、杜拜跨年行程最為熱銷。

根據易遊網統計，今年跨年檔期買氣已較去年同期成長3成，顯示許多民眾已開始布局年底出國規畫。業者發現，今年跨年出國熱潮仍以東北亞與東南亞為主力區域，其中又以日本買氣最旺，在10大熱門航點中就占了5席。

而10大熱門跨年航點依序為東京、曼谷、首爾、大阪、沖繩、香港、福岡、札幌、釜山、清邁。易遊網分析，日韓中位數票價約有10％降幅，顯示今年跨年票價相較2024年更具優勢，以東京為例，來回含稅票價1萬3508元，大阪1萬2997元，與去年相比便宜近2000元；而沖繩、首爾的跨年票價甚至跌破萬元。

東南亞部分，易遊網指出，票價降幅達15％至20％，以曼谷為例，來回含稅的中位數票價落在9376元，對比去年便宜超過2000元。

跨年旅遊買氣也反映在團體行程上，雄獅旅遊表示，今年跨年假期詢問度持續升高，國外熱門目的地，以煙火觀賞與節慶氛圍濃厚的城市最受歡迎，目前以澳洲與中東地區表現最為突出。

其中，雪梨跨年行程較去年同期成長翻倍，以獨享煙火餐廳體驗為主要賣點；杜拜跨年行程則已銷售逾七成，融合奢華饗宴與地標級景點，深受旅客青睞；此外，如尼泊爾聖山迎曙光、香港維多利亞港煙火秀等，也成近年備受矚目的跨年選擇。

可樂旅遊表示，今年針對杜拜、紐約、雪梨、巴黎等地區推出跨年主題商品，整體銷售已逾7成，其中，又以每人要價超過11萬元的「杜拜跨年夜派對7日」最熱銷，目前僅剩個位數空位；同樣深受國人喜愛的雪梨跨年商品，受惠於機位供給增加，今年出團量較去年雙倍成長，除了在岸邊倒數迎新年之外，也提供旅客加購跨年煙火船，從海上欣賞雪梨跨年煙火秀。