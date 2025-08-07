避風塘炒軟殼龍蝦、順德生拆魚蓉羹！捌伍添第「現代香港粵菜」新上桌

嘉林餐飲旗下粵菜餐廳「捌伍添第」，今年迎來資深新主廚李劍鳴接掌，秉持「食材為本、以簡馭繁、文化入味」的理念，推出「順德生拆魚蓉羹」、「龍皇花膠魚翅水晶粿」、「避風塘炒軟殼龍蝦」等一系列全新料理。

主打精緻粵式料理的「捌伍添第」自2021年開幕至今。原主廚謝文今年升任集團中餐廚藝總監，並由李劍鳴接任主廚。李劍鳴擁有四十餘年的廚藝歷練，曾任職澳門四季酒店、香港都爹利會館與啟德帝盛酒店等知名地點，擅長順應時令、以地取材，致力將香港獨有的文化融合背景化為創作語彙，在粵菜經典基礎中揉入國際視野與當代表達。

本季的菜色中，李劍鳴以「現代香港粵菜」為創作出發點。其中「順德生拆魚蓉羹」，以傳統順德菜之技法為基礎，選用肉質細嫩的整尾海斑去刺拆絲，魚頭、魚尾與魚骨則細火慢熬至乳白，搭配木耳絲、菇類與蔬菜絲共煮，入口滑順，魚香濃郁，每位580元。

「龍皇花膠魚翅水晶粿」靈感源自粵菜經典「灌湯餃」與「花膠翅盅」，主廚以水晶粿形式重新構思，晶透外皮下，包裹嚴選花膠與魚翅，搭配以龍蝦殼慢火熬製的高湯，散發鮮甜海味。「避風塘炒軟殼龍蝦」承襲經典避風塘手法，選用稀有的軟殼龍蝦，酥炸後殼酥香濃、肉質鮮甜飽滿，再以大量炸蒜與辣椒及豆豉爆香快炒，整體香氣撲鼻，展現對於食材與火候的掌握功力，每份2,280元。