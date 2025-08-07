粉絲怒喊告！傳「肉鬆驗出萊劑遭陸退貨」義美：2年前查證為假消息

近日網路謠傳義美肉鬆被驗出萊劑並遭大陸退貨一事，義美稍早澄清指出，這是兩年前就經過驗證的假消息，業者並發文鄭重聲明：義美食品所有豬肉製品皆使用台灣產豬肉，並未出口至中國，更無被中國驗出萊劑而退貨之情事。網友更是一面倒，力挺義美，強烈譴責造謠者，並支持提告求償。

不少曾在大陸工作的網友指出，「義美從來沒有出口到大陸過」，也有人說，「我在大陸想著義美泡芙＋銅鑼燒冰淇淋長達7年了。」籲請「別瞎造謠了！」

義美食品被譽為台灣良心企業，為網路謠傳特發聲明，義美指出，近日接獲多名消費者反應，網路流傳「義美不是（中槍）而是黑心食品的慣犯。牠們賣到大陸的肉鬆被檢驗出萊豬做的，遭受中國大陸全數退貨…」、「傳統市場看不到萊豬！最終都被這些（義美！黑橋！新東陽！全聯收購、製造成…各種香腸！火腿！肉鬆！肉乾、冷凍水餃！）…」等皆為虛構捏造訊息。

義美食品發文指出，以上傳聞皆為虛構捏造，且2023年間食藥署、台灣事實查核中心已經查明為「假訊息」，呼籲消費者勿受騙、轉傳。