立院通過貨物稅免徵無感？燦坤推品牌周 降價讓利超有感

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤推出LG 65型旗艦影音OLED evo顯示器享門市限時驚喜價，購買4K電視/顯示器指定機型再送市值5,990元的清淨機好禮3選1。圖／燦坤提供
燦坤推出LG 65型旗艦影音OLED evo顯示器享門市限時驚喜價，購買4K電視/顯示器指定機型再送市值5,990元的清淨機好禮3選1。圖／燦坤提供

立法院近期三讀通過《貨物稅條例》修正案，將電視機貨物稅13%改為免徵，外界原預期將帶動電視售價調降。然而，由於現行市售多數產品已非內建調諧器的「電視機」，而是不受貨物稅規範的「顯示器」，導致此次修法對市場價格實質影響有限，讓消費者降價期待落空。

對此，燦坤（2430）3C家電表示，為回饋消費者，即日起推出一系列品牌周活動，以有感降價與獨家好禮吸引買氣。

首先，即日起至8月15日推出Panasonic品牌周，選購天空聲道微型劇院享滿萬折千優惠，購買指定65吋以上電視或顯示器，再享限量好禮二選一。

LG品牌周則延長至8月17日，電視最低享77折起，購買指定機種最高可獲贈市值12,990元的Dyson吸塵器，或享價值9,900元的好禮二選一，此外，購買指定機型還可獲贈市值3,990元的原廠壁掛架。

為慶祝TCL內湖旗艦館開幕，燦坤即日起至8月14日推出全台同慶活動，消費者除了可享專屬優惠價，滿額登錄還可參加抽獎，有機會將聲霸、無線揚聲器等好禮帶回家，購買指定機種還額外加贈空氣循環扇。

最後，燦坤也將於8月15日至8月19日舉辦「Sony交心日」，提供部分展示及福利品7折起的「交心價」，並祭出消費滿額禮與獨家抽獎活動。

此外，購買Sony指定家電與劇院商品，發票金額達3萬元以上，即可以優惠價加購Bosch 9人份獨立洗碗機，現省1萬元，讓消費者在燦坤享受超有感的降價優惠。

