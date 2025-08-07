快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家陳智權出席美國ILF高峰會 「永恆花園特展」休斯頓持續巡展中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
常年投入禪學、花藝、茶道的藝術家陳智權，其創作揉和了鈦金、寶石與雕刻。記者吳致碩／攝影
常年投入禪學、花藝、茶道的藝術家陳智權，其創作揉和了鈦金、寶石與雕刻。記者吳致碩／攝影

文化的交流無遠弗屆，雖然亞洲長年受到西方世界的美學薰陶，然東方的藝術家近年亦頻頻在西方巡展，驚豔世人。台灣珠寶藝術家陳智權（Aka Chen）長年融合宋代文人美學與當代雕塑理念，其珠寶曾獲英國V&A博物館永久典藏，近日陳智權並出席於美國華盛頓舉行的「國際領袖基金會」（ILF），共有400位來自白宮、國會、大學的全美各地與台北貴賓與會，冠蓋雲集。

日前於7月24舉辦的「國際領袖基金會」（ILF）中來賓包含了趙小蘭部長、馬州前州長霍根州務卿李鳳遷及趙美心、劉雲平、金映玉、方文思、Gabe Amo等國會議員。ILF創辦人董繼玲女士並在致詞時指出：「ILF致力於透過公民研究和領袖訓練計畫，為成千上萬名高中生和大學生打開機會之門。我們的目標是培育下一代有能力、有理想的亞裔領導人。」

晚宴中ILF創辦人董繼玲並介紹了來自台灣的藝術家陳智權（Aka Chen），現場也播放陳智權於洛杉磯包爾博物館與休士頓自然科學博物館所展出的特展紀錄片，呈現其對純鈦藝術創作的心路哲思，更有揉合東方禪意與當代美學的藝術語彙，同時陳智權亦分別接受了ILF創會主席Paul Hsu,Ph.D與ILF創辦人董繼玲分別頒發的特殊貢獻獎與全球分會傑出領袖獎。

「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」（The Eternal Garden：Titanium Art by Aka Chen）展出內容集結陳智權長年投入在禪學、花藝與茶道的心得感悟，但以鈦金藝術的東方美學的形式呈現。展覽先前已於美國加州寶爾博物館（Bowers Museum）展出，近日則移師美國休斯頓⾃然科學博物館（Houston Museum of Natural Science）巡展，並將持續至2025年9月28日為止。

ILF創辦人董繼玲（右）頒發全球分會傑出領袖獎予陳智權（中）。圖／AKA CHEN提供
ILF創辦人董繼玲（右）頒發全球分會傑出領袖獎予陳智權（中）。圖／AKA CHEN提供
美國前交通部長趙小蘭（前排右四）、美國前交通副部長傑龍（前排排右三）、ILF創辦人（前排左四）、ILF全球台灣會長陳智權（左一）與ILF台灣團合影。圖／AKA CHEN提供
美國前交通部長趙小蘭（前排右四）、美國前交通副部長傑龍（前排排右三）、ILF創辦人（前排左四）、ILF全球台灣會長陳智權（左一）與ILF台灣團合影。圖／AKA CHEN提供

美國 珠寶 花藝 英國 議員 科學 白宮 博物館 藝術家 大學生

延伸閱讀

歷經多次延後 斥資298億「大埃及博物館」11月正式開幕

ViewSonic顯示科技加值文化策展 打造文博會沉浸式「水風景」

日藝術家木村崇人巨大藍晒風箏 飄揚東莒天空

藝術家蔣勳義賣作品助台南賑災 建設公司購入收藏

相關新聞

藝術家陳智權出席美國ILF高峰會 「永恆花園特展」休斯頓持續巡展中

文化的交流無遠弗屆，雖然亞洲長年受到西方世界的美學薰陶，然東方的藝術家近年亦頻頻在西方巡展，驚豔世人。台灣珠寶藝術家陳智...

家樂福「蠟筆小新」超萌聯名限量登場 4款夏季實用好物不限金額加價購

家樂福今年夏天再度攜手跨世代超人氣角色蠟筆小新，即日起至9月9日推出最新IP聯名活動「蠟筆小新夏日童樂會」，只要是家樂福...

將時光提煉昇華！朗格父親節推薦表款 致敬雙向積累的綿長情意

隨著8月8日父親節即將來到，頂級德國製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）推薦了品牌的三大複雜功能推薦表款，涵蓋...

家樂福迎中元節祭「3億回饋」！200件商品買1送1 愛買量販限時滿額9折

今年因閏六月影響，中元節與開學週撞期，民眾忙於張羅孩子返校與中元普渡事宜，加上面對物價上漲壓力，家樂福體貼消費者需求，宣...

臺虎信義變身戀愛練習場 戀愛籤詩＋微醺特調七夕限定登場

迎接七夕情人節，仕高利達蘇格蘭威士忌聯手臺虎精釀啤酒，攜手在台北市信義區推出「戀愛虎助會」快閃活動，以「戀愛觀察」為主題...

便宜到夭壽！機票達人揭沖繩機票來回4千有找 內行指1點：很可惜

台灣住宿價格居高不下，許多民眾寧願飛出國旅遊度假，機票達人布萊N近日在臉書發文指出，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。