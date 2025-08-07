聽新聞
0:00 / 0:00
藝術家陳智權出席美國ILF高峰會 「永恆花園特展」休斯頓持續巡展中
文化的交流無遠弗屆，雖然亞洲長年受到西方世界的美學薰陶，然東方的藝術家近年亦頻頻在西方巡展，驚豔世人。台灣珠寶藝術家陳智權（Aka Chen）長年融合宋代文人美學與當代雕塑理念，其珠寶曾獲英國V&A博物館永久典藏，近日陳智權並出席於美國華盛頓舉行的「國際領袖基金會」（ILF），共有400位來自白宮、國會、大學的全美各地與台北貴賓與會，冠蓋雲集。
日前於7月24舉辦的「國際領袖基金會」（ILF）中來賓包含了趙小蘭部長、馬州前州長霍根州務卿李鳳遷及趙美心、劉雲平、金映玉、方文思、Gabe Amo等國會議員。ILF創辦人董繼玲女士並在致詞時指出：「ILF致力於透過公民研究和領袖訓練計畫，為成千上萬名高中生和大學生打開機會之門。我們的目標是培育下一代有能力、有理想的亞裔領導人。」
晚宴中ILF創辦人董繼玲並介紹了來自台灣的藝術家陳智權（Aka Chen），現場也播放陳智權於洛杉磯包爾博物館與休士頓自然科學博物館所展出的特展紀錄片，呈現其對純鈦藝術創作的心路哲思，更有揉合東方禪意與當代美學的藝術語彙，同時陳智權亦分別接受了ILF創會主席Paul Hsu,Ph.D與ILF創辦人董繼玲分別頒發的特殊貢獻獎與全球分會傑出領袖獎。
「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」（The Eternal Garden：Titanium Art by Aka Chen）展出內容集結陳智權長年投入在禪學、花藝與茶道的心得感悟，但以鈦金藝術的東方美學的形式呈現。展覽先前已於美國加州寶爾博物館（Bowers Museum）展出，近日則移師美國休斯頓⾃然科學博物館（Houston Museum of Natural Science）巡展，並將持續至2025年9月28日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言