家樂福「蠟筆小新」超萌聯名限量登場 4款夏季實用好物不限金額加價購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福即日起至9月9日推出最新IP聯名活動「蠟筆小新夏日童樂會」，推出4款實用商品限量加價購。記者黃筱晴／攝影
家樂福今年夏天再度攜手跨世代超人氣角色蠟筆小新，即日起至9月9日推出最新IP聯名活動「蠟筆小新夏日童樂會」，只要是家樂福會員，活動期間購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品、衛生紙衛生棉、護墊、口腔清潔、手動刮鬍刀、嬰兒/成人紙尿褲、家用清潔劑等指定類別商品，不限金額，就可加價購限量聯名商品的機會，輕鬆入手療癒又實用的夏日好物。

本次主打商品首推「抱枕涼毯組」，將經典巧克力餅乾盒、幼兒園巴士設計成可愛抱枕，裡頭還藏有涼感小被，抱枕高約32公分，涼被尺寸則為100x70公分，超級實用，每組加價599元，限量2,500組，絕對是午後小憩的最佳良伴。

另一款熱門單品則是夏季必備「無線充電桌上型風扇」，可支援手機無線充電功能，還能當手機支架使用，風扇面可180度旋轉調整，提供3段風速與自然風選擇，清涼又便利，加價799元就能帶回家，限量3,000組。

此外，還有適合出門隨身攜帶的「公仔冷水瓶」，分為小白款與足球款，上蓋附有可愛蠟筆小新公仔，瓶身容量達800ml，使用安全Tritan材質，加價399元即可擁有。愛環保的朋友也別錯過「雙繩編織提袋組」，一大一小收納設計，提供2種配色選擇，同樣只要加價399元。限量商品數量有限，喜歡蠟筆小新的粉絲千萬別錯過，趁夏天補貨的同時，把可愛商品一起打包回家。

「雙繩編織提袋組」，一大一小收納設計，提供2種配色選擇，加價399元，限量2,500組。記者黃筱晴／攝影
無線充電桌上型風扇，加價購799元，限量3,000組。記者黃筱晴／攝影
首推「抱枕涼毯組」，將經典巧克力餅乾盒、幼兒園巴士設計成可愛抱枕，裡頭還藏有涼感小被。記者黃筱晴／攝影
2款造型「公仔冷水瓶」加價購399元，限量2,500組。記者黃筱晴／攝影
家樂福即日起至9月9日推出最新IP聯名活動「蠟筆小新夏日童樂會」，推出4款實用商品限量加價購。記者黃筱晴／攝影
首推「抱枕涼毯組」，將經典巧克力餅乾盒、幼兒園巴士設計成可愛抱枕，裡頭還藏有涼感小被。記者黃筱晴／攝影
