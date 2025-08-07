將時光提煉昇華！朗格父親節推薦表款 致敬雙向積累的綿長情意

隨著8月8日父親節即將來到，頂級德國製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）推薦了品牌的三大複雜功能推薦表款，涵蓋計時碼表、萬年曆（Perpetual Calendar）與三問報時（Minute Repeater），透過不一樣的精密機械結構，體現家人對父親雙向積累的深厚綿長情意。

朗格的1815 Chronograph 750白金款將可在透明底蓋中近距離欣賞機芯的3/4夾板、鵝頸式微調、藍鋼螺絲、K金套筒與手工雕花等各種工藝特色，藍色細節搭配白色為主的39.5毫米面盤中，更可細細讀取從軌道式分鐘刻度、藍鋼中置大秒針等設計亮點，經典雋永；Saxonia系列的Datograph Perpetual 750白金腕表則在計時碼表功能外再添增以萬年曆功能。這讓表款除可進行精密的計時運算，並可將大小月份、四年一次的閏年2月29日都能自動精密切換，直到西元2100年才需進行調整，因此也可理解、由多達556個零件構成的L952.1手上鍊機芯之精密繁複，一如父親在人生中的豐碩成就。