將時光提煉昇華！朗格父親節推薦表款 致敬雙向積累的綿長情意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1815系列Rattrapante鉑金950腕表，價格店洽。圖／朗格提供
隨著8月8日父親節即將來到，頂級德國製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）推薦了品牌的三大複雜功能推薦表款，涵蓋計時碼表、萬年曆（Perpetual Calendar）與三問報時（Minute Repeater），透過不一樣的精密機械結構，體現家人對父親雙向積累的深厚綿長情意。

朗格的1815 Chronograph 750白金款將可在透明底蓋中近距離欣賞機芯的3/4夾板、鵝頸式微調、藍鋼螺絲、K金套筒與手工雕花等各種工藝特色，藍色細節搭配白色為主的39.5毫米面盤中，更可細細讀取從軌道式分鐘刻度、藍鋼中置大秒針等設計亮點，經典雋永；Saxonia系列的Datograph Perpetual 750白金腕表則在計時碼表功能外再添增以萬年曆功能。這讓表款除可進行精密的計時運算，並可將大小月份、四年一次的閏年2月29日都能自動精密切換，直到西元2100年才需進行調整，因此也可理解、由多達556個零件構成的L952.1手上鍊機芯之精密繁複，一如父親在人生中的豐碩成就。

然而誰不需要掌聲、誰不需要一段美妙的樂音予以祝福？能以機械零件發出音響「報時」的Zeitwerk Minute Repeater三問報時腕表，是當代高級鐘表領域唯一結合跳字顯示與10進制三問報時功能的複雜之作，其數字顯示的設計靈感來自於德勒斯登歌劇院中舊款的舞台時鐘，18K蜂蜜金表殼更是朗格獨家配方的貴重合金，也像父親的辛勤半生，最終將家人的情感提煉昇華、甘美如蜜。

隨著父親節的到來，朗格推薦了多款包含計時碼表、三問報時和萬年曆的複雜功能，向天下父親致意。圖／朗格提供
Zeitwerk Minute Repeater三問報時表所使用的18K蜂蜜金表殼，除了色澤介於白金與玫瑰金之間，報時的音聲表現也更為悅耳動容。圖／朗格提供
Saxonia系列Datograph Perpetual 750白金腕表，價格店洽。圖／朗格提供
