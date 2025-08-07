家樂福迎中元節祭「3億回饋」！200件商品買1送1 愛買量販限時滿額9折

今年因閏六月影響，中元節與開學週撞期，民眾忙於張羅孩子返校與中元普渡事宜，加上面對物價上漲壓力，家樂福體貼消費者需求，宣布自即日起至9月9日推出「平安就是福，中元家樂福」檔期促銷活動，從實體量販、超市到線上購物全面加碼，總回饋金額高達3億元。

中元節檔期家樂福推連續5波週末限定滿額9折回饋活動（8/9～10、8/16～17、8/23～24、8/30～31、9/3～5），量販/線上單筆滿2,000元、超市/家速配滿888元即可享9折優惠（線上購物不適用9/3～5）。同時，超過200項商品如零食、餅乾、料理油、衛生清潔等享有買1送1、組合優惠與紅利點數10倍送，更有近50款熱門商品不限金額即可加價購。

支付優惠方面，家樂福提供多元支付選擇，並祭出天天8%回饋，14家銀行刷卡滿額送提貨券，單筆最高回饋1,200元，總贈品價值近400萬元。線上購物最高可享52%回饋，疊加普渡金、滿額回饋與刷卡優惠超划算；另有家速配到店取貨服務最高享6%回饋，單筆滿1,288元最高贈25,000紅利點數。

家樂福實體與線上同步推出5款普渡箱，滿足素食、傳統與現代家庭需求，還有「毛小孩寵物普渡套組」，每組399元、包含5～6項貓狗用品，獨家於全台量販店販售。此外，貼心的「代客普渡服務」與旗山天后宮、大甲鎮瀾宮、北港武德宮3大宮廟聯名，提供寄回與捐贈兩種形式，一鍵下單、輕鬆普渡；另有多款預購福箱，最低388元起即可一次備齊供品。

為吸引年輕族群參與中元祭拜，家樂福推出限量「創意平安福貼紙」，8月27日至9月9日單筆消費量販店滿999元、超市滿599元即贈，全台限量6萬張，送完為止。另有AR虛擬互動遊戲「來家抓寶」於8月11日至9月5日登場，消費者可於實體門市掃描活動海報，完成任務有機會抽中Switch 2、新款iPhone與萬元紅包等大獎，為中元購物增添趣味與驚喜。