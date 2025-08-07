跨年機票降價2成 東京大阪票價比去年便宜2千

根據旅遊業者觀察，今年跨年機票買氣已經較去年成長3成，票價方面降幅約1到2成，以台灣旅客最愛的日本東京及大阪為例，票價均較去年便宜約新台幣2000元。

隨年末節慶與跨年檔期的旅遊需求快速攀升，旅遊業者易遊網今天發布新聞稿表示，根據易遊網機票銷售數據統計，今年跨年檔期買氣已較去年同期成長3成，顯示許多民眾已開始佈局年底出國規劃。

易遊網指出，今年跨年出國熱潮仍以東北亞與東南亞為主力區域，其中又以日本買氣最旺，在10大熱門航點中就占了5席。

10大熱門航點為東京、曼谷、首爾、大阪、沖繩、香港、福岡、札幌、釜山、清邁。易遊網分析，這些城市節慶氛圍濃厚，街頭燈飾、跨年煙火、市集活動紛紛登場，充滿儀式感的氛圍對旅客極具吸引力。

在票價方面，根據易遊網機票銷售數據統計，日韓航線中位數票價約有10%降幅，顯示今年跨年票價相較去年更具優勢。以東京來看，來回含稅票價1萬3508元，大阪為1萬2997元，皆較去年便宜近2000元；沖繩與首爾的跨年票價甚至跌破萬元。

東南亞方面，易遊網表示，票價降幅約達15到20%。以曼谷為例，來回含稅的中位數票價落在9376元，較去年便宜超過2000元。

跨年旅遊買氣也反映在團體行程中，可樂旅遊指出，今年針對杜拜、紐約、雪梨、巴黎等地區推出跨年主題商品，整體銷售已超過7成，其中又以杜拜最熱銷，目前僅剩個位數空位。同樣深受喜愛的雪梨跨年團，受惠於機位供給增加，今年出團量較去年雙倍成長。

雄獅旅遊也表示，2025年跨年假期詢問度持續升高，國外熱門目的地以煙火觀賞與節慶氛圍濃厚的城市最受歡迎，目前以澳洲與中東地區表現最為突出。其中，雪梨跨年行程較去年同期成長翻倍；杜拜跨年行程則已銷售逾7成。此外，如尼泊爾聖山迎曙光、香港維多利亞港煙火秀等玩法，也成為近年備受矚目的跨年選擇。