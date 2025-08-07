臺虎信義變身戀愛練習場 戀愛籤詩＋微醺特調七夕限定登場
迎接七夕情人節，仕高利達蘇格蘭威士忌聯手臺虎精釀啤酒，攜手在台北市信義區推出「戀愛虎助會」快閃活動，以「戀愛觀察」為主題，用一杯特調，邀你看清關係、也看見自己。
活動主場設於臺虎信義，自8月9日至22日展開，並於8月9日與15日晚間九點至午夜十二點，舉辦兩場DJ快閃派對，號召暈船者上台大喊戀愛宣言，搭配戀愛五階段歌單與聯名限定調酒，打造今夏最有共鳴的戀愛練習場。
活動聯名主打調酒「可『仕』他叫我寶」以仕高利達金牌威士忌為基底，結合柚子、芒果與蜂蜜香氣以及香蘭葉的尾韻，酸甜易飲卻保有餘韻，象徵戀愛裡的靠近與留白，還配有一塊特製戀愛籤詩餅乾，透過愛情籤詩給你一則關係的預言。
凡拍攝聯名調酒、打卡上傳IG限時動態並標註 @scottishleadertw，即可獲得限量贈品「我等你好酒」50 ml手提小酒，數量有限、送完為止，把當晚的微醺與悸動裝進瓶中帶回家。
快閃派對將在8月9日、15日晚間九點至午夜十二點登場，人氣DJ現場打造「暈船歌單」，詮釋戀愛五階段——從曖昧、甜蜜、熱戀、分手到夢醒，以音樂帶出戀愛的五種心境，替情緒鋪陳節奏轉折，也替內心預留下一段重生的空間。
此外，現場設有「夢醒宣言」高台，邀請暈船者登台對自己喊話，無論是釋懷、道別或祝福，每一句都是一次整理與重新出發的練習，讓情緒落地、重拾自我視野的勇氣與尊重。
◎活動名稱｜ 仕高利達 × 臺虎精釀「戀愛虎助會」
．活動期間｜ 2025年8月9日（六）至8月22日（五）
．活動地點｜ 臺虎信義（台北市信義區忠孝東路五段71巷30號1樓）
．限定調酒｜ 「可『仕』他叫我寶」
．快閃活動｜ 8月9日（六）、8月15日（五）21:00–24:00
．活動亮點｜
－ 限定聯名調酒「可『仕』他叫我寶」＋戀愛解籤餅乾
－ 拍照打卡即贈「我等你好酒」50 ml 限量贈品
－ DJ派對 × 暈船歌單
－ 夢醒宣言高台
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
