臺虎信義變身戀愛練習場 戀愛籤詩＋微醺特調七夕限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
仕高利達x臺虎七夕「戀愛虎助會」快閃派對，將於臺虎信義舉行。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達x臺虎七夕「戀愛虎助會」快閃派對，將於臺虎信義舉行。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接七夕情人節，仕高利達蘇格蘭威士忌聯手臺虎精釀啤酒，攜手在台北市信義區推出「戀愛虎助會」快閃活動，以「戀愛觀察」為主題，用一杯特調，邀你看清關係、也看見自己。

活動主場設於臺虎信義，自8月9日至22日展開，並於8月9日與15日晚間九點至午夜十二點，舉辦兩場DJ快閃派對，號召暈船者上台大喊戀愛宣言，搭配戀愛五階段歌單與聯名限定調酒，打造今夏最有共鳴的戀愛練習場。

活動聯名主打調酒「可『仕』他叫我寶」以仕高利達金牌威士忌為基底，結合柚子、芒果與蜂蜜香氣以及香蘭葉的尾韻，酸甜易飲卻保有餘韻，象徵戀愛裡的靠近與留白，還配有一塊特製戀愛籤詩餅乾，透過愛情籤詩給你一則關係的預言。

凡拍攝聯名調酒、打卡上傳IG限時動態並標註 @scottishleadertw，即可獲得限量贈品「我等你好酒」50 ml手提小酒，數量有限、送完為止，把當晚的微醺與悸動裝進瓶中帶回家。

快閃派對將在8月9日、15日晚間九點至午夜十二點登場，人氣DJ現場打造「暈船歌單」，詮釋戀愛五階段——從曖昧、甜蜜、熱戀、分手到夢醒，以音樂帶出戀愛的五種心境，替情緒鋪陳節奏轉折，也替內心預留下一段重生的空間。

此外，現場設有「夢醒宣言」高台，邀請暈船者登台對自己喊話，無論是釋懷、道別或祝福，每一句都是一次整理與重新出發的練習，讓情緒落地、重拾自我視野的勇氣與尊重。

◎活動名稱｜ 仕高利達 × 臺虎精釀「戀愛虎助會」

．活動期間｜ 2025年8月9日（六）至8月22日（五）

．活動地點｜ 臺虎信義（台北市信義區忠孝東路五段71巷30號1樓）

．限定調酒｜ 「可『仕』他叫我寶」

．快閃活動｜ 8月9日（六）、8月15日（五）21:00–24:00

．活動亮點｜

－ 限定聯名調酒「可『仕』他叫我寶」＋戀愛解籤餅乾

－ 拍照打卡即贈「我等你好酒」50 ml 限量贈品

－ DJ派對 × 暈船歌單

－ 夢醒宣言高台

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達x臺虎聯名調酒「可『仕』他叫我寶」，附有特製戀愛籤詩餅乾。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達x臺虎聯名調酒「可『仕』他叫我寶」，附有特製戀愛籤詩餅乾。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
戀愛籤詩餅乾裡面藏著專屬戀愛籤詩。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
戀愛籤詩餅乾裡面藏著專屬戀愛籤詩。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達x臺虎聯名贈品「我等你好酒」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達x臺虎聯名贈品「我等你好酒」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戀愛 調酒 快閃 派對 愛情 熱戀 七夕 威士忌 情人節 蘇格蘭

