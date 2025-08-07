快訊

便宜到夭壽！機票達人揭沖繩機票來回4千有找 內行指1點：很可惜

聯合新聞網／ 綜合報導
機票達人曝光泰越捷航空有便宜機票，不過要仔細搜尋優惠的航班和時段。中央社
機票達人曝光泰越捷航空有便宜機票，不過要仔細搜尋優惠的航班和時段。中央社

台灣住宿價格居高不下，許多民眾寧願飛出國旅遊度假，機票達人布萊N近日在臉書發文指出，泰越捷航空（ Thai Vietjet Air）推出一批便宜機票，而且航班來回的時間點都不錯，像台北飛沖繩來回含稅，台幣3千元有找。

機票達人布萊N表示，泰越捷目前11月～2月有不少票，但應該會消失得很快，先搶先贏，如果2千多的買不到，3千多的也不少，一樣值得下手。

這批機票便宜到讓他驚呼「夭壽喔！」，而且促銷票價含7KG手提行李，如果想要含託運也才4~5字頭，一樣超便宜。

實際上進入越捷航空官網，日期選取11月18日周二從台北出發，11月22日周六從沖繩回來，三天兩夜含稅外加7公斤手提行李（未含託運），僅台幣4800元。

不過機票達人布萊N在貼文下方留言表示，「目前看起來2~3千的票都售完了」，但似乎明年一月份的還有3開頭。泰越捷航空也在臉書粉專發文說「弱弱的問一句，大家有搶到嗎？」，並在貼文底下留言，「小編許願總部多放一點！」網友則回應，「問就是再放」。

其他網友也留言說，「半夜有看到一月2600，然後不小心睡著起來就沒了」、「11月去沖繩氣溫是滿舒服的（前提是不要下雨）」、「 一月去滿舒服的，不冷不熱，外套都用不到」，然而也有人認為淡季去沖繩很可惜，不能玩水，「吹冷風滿辛苦的，常常陰天」。

實測進入泰越捷航空官網，11月至沖繩仍有便宜的機票。圖擷自泰越捷航空網站
實測進入泰越捷航空官網，11月至沖繩仍有便宜的機票。圖擷自泰越捷航空網站

實測進入泰越捷航空官網，11月至沖繩仍有便宜的機票。圖擷自泰越捷航空網站
實測進入泰越捷航空官網，11月至沖繩仍有便宜的機票。圖擷自泰越捷航空網站

