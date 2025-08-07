從Miu Miu、Bottega Veneta到Balenciaga...盤點六雙時尚運動風潮鞋！

無分性別，所有人的鞋櫃裡永遠都值得一雙新款時髦球鞋。時尚圈近年大量流行使用金屬、尼龍網布的運動風格鞋款，滿足功能面需求但有更時尚的設計風格，儼然成為時尚品牌的人氣季節新品。

這股風潮首先是由Prada集團旗下的Miu Miu與New Balance聯名所逐步掀起。Miu Miu運用New Balance的530 SL與574兩個經典型號陸續發表結合麂皮、蕾絲、特殊鞋帶的多次膠囊系列，連帶讓不少專業運動品牌紛紛推出「平替款」搶攻商機；Miu Miu本季則逆向操作、反攻專業運動風格，結合彈性大底打造出一雙慢跑風鮮明的長春藤綠色科技面料運動鞋。鞋面帶壓花設計的這雙運動鞋款結合了粘膠纖維鞋帶、橡膠鞋底，以及可拆卸的布料包覆鞋墊，除了側面的miu miu字樣，巧克力與亮黃色的對比細節更展現了時尚品牌的色彩敏銳度，訂價33,000元，另可自由選購雙色尼龍繩鞋帶，價格則為2,100元、共有酒紅、祖母綠、菸草、橘、黃、Tamaris紅等多色。

Balenciaga的運動鞋款先前曾以加長身形、前後扭曲變異的XL系列鞋款引起風潮，近日則新推一款Hamptons運動鞋，神似1990年代風格的低筒籃球鞋，側邊有著Balenciaga的斜體B Logo，鞋面並加以仿舊處理，目前共有白、紅白、黑、咖啡四色；擅長以編織工藝打造包款的Bottega Veneta其使用尼龍網布、金屬漆皮的Orbit鞋款已是人氣長青款。本季女款Orbit則有一雙使用綠松石、櫻桃紅的鮮豔配色，較寬版的鞋楦輪廓除帶來更舒適的腳底回饋，甚至橡膠鞋底也結合了品牌愛用的編織紋，訂價34,000元起，男款訂價相同，另有藍、金、白、藍白、銀色、薰衣草紫色等設計。

義大利品牌GUCCI與Dolce&Gabbana則也沒在這股運動鞋風潮中缺席，前者就有一款G75全白運動鞋在麂皮鞋面中加入精細的刺繡細節並搭配銀色金屬質感滾邊，另多附一條鞋帶、自由更換，鞋側邊並有品牌經典GG Logo，讓跑趴也優雅；一向大走狂野風格的Dolec&Gabbana則有一雙以丹寧布料為材質的慢跑鞋，結合丹寧藍色並搭配白色鞋帶與厚實鞋底，除鞋舌、鞋側邊印有DG字樣，鞋面不收邊的磨損質感，更有幾分義大利紳士的瀟灑不羈。