孔曉振、Kevin Oh難得同框放閃！眼神、背影都是粉紅泡泡

孔曉振的老公Kevin Oh於今年6月退伍，日前難得曬出兩人同框放閃的照片，雖然只是小夫妻的日常，但不論眼神、背景都飄滿粉紅泡泡。這對相差10歲的姐弟戀，從相愛到結婚都相當低調，在孔曉振的IG上，狗狗的照片比老公更多，甚至連婚禮現場都沒有PO合照。

孔曉振形容Kevin Oh像是「純白的天使」，改變了她以往黑暗、難搞、憤世嫉俗的個性，這段彷彿命中注定的緣分與愛戀，讓曾經是不婚主義的她願意步入婚姻，只因對方是Kevin Oh，是那個讓她想到都會笑、每天都想在一起的人。

再來重溫一下兩人的愛情故事，甜滋滋得讓人超羨慕，請繼續幸福放閃吧！

●孔曉振在拍攝完《山茶花開時》後，與朋友一起參加Kevin Oh的演唱會，被他的音樂才華與自然氣質吸引。後來又有了與Kevin Oh共同看外國音樂家演奏會的機會，這段緣分因而展開。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●後來在孔曉振到國外旅行之際，與Kevin Oh吃了飯；分開之後孔曉振還用「調時差失敗」當藉口，兩人從凌晨聊到太陽升起，為了喝一杯早餐咖啡，就這樣開始約會了，2020年正式交往。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●孔曉振說她自認是勤勞、能力好、待人友善的人，但Kevin Oh是個比她更優秀、更好的人。孔曉振形容Kevin Oh像是「純白色的天使」，徹底瓦解她原本內心對婚姻的抗拒感，是即便只有一天也很想在一起的感覺。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●求婚時Kevin Oh提議一起遛狗吃飯，兜風時突然拿出運動攝影機測試功能，並問她「Do you marry me？」但沒有戒指，讓孔曉振當場傻眼失落，不過這只是Kevin Oh的布局，後來在家中鋪滿花瓣、送上感人卡片，最後拿出戒指，讓孔曉振感動落淚。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●2022年10月孔曉振與Kevin Oh在於美國舉辦非公開婚禮，孔曉振只在IG分享了兩人戴著PIAGET婚戒與對錶的未露臉牽手照宣告，婚禮現場則只有她穿婚紗的個人照與父母合照，完全不見新郎的蹤影，不過清新自然的白色禮服搭配墨鏡與俏皮姿勢大獲好評。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_ 圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●Kevin Oh擁有美國與韓國雙重國籍，按規定本可免除兵役，但為了能在韓國與孔曉振穩定生活，他決定放棄美國籍自願入伍，以責任感展現他對孔曉振的深情與承諾。從2023年12月到2025年6月17日正式退伍，孔曉振終於揮別了超過500天的「偽單身」生活。

圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_ 圖／翻攝自IG @rovvxhyo @kevinoh_

●Kevin Oh為了克服兵役期間的分離，事先備妥每日定時發給孔曉振的電子郵件，彷彿守護天使一樣，貼心舉動讓他在孔曉振心中更添份量，成為愛情故事中令人感動的亮點。