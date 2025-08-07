快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

ANA國際線航班　全艙等陸續提供免費Wi-Fi

中央社／ 台北7日電
台北101與飛過台北上空的全日空客機。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
台北101與飛過台北上空的全日空客機。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

全日本空輸股份有限公司（ANA）今天宣布，將陸續提供國際線航班全艙等使用免費Wi-Fi，預計2026年3月前完成3架波音767-300ER的Wi-Fi設備升級工程。

機上使用免費Wi-Fi已成未來趨勢，ANA（全日空）今天發布新聞稿表示，8月5日起在國際線一架波音767-300ER客機（機身編號JA625A）上的全艙等旅客，都可使用免費Wi-Fi，且可使用串流平台。

ANA表示，預計於2026年3月前完成3架波音767-300ER的Wi-Fi設備升級工程，並於2026年度中讓全數共6架投入中短程航線的波音767-300ER客機搭載高速Wi-Fi功能。

ANA指出，2026年起將陸續接收18架長程版波音777-9及19架長程版波音787-9新機，亦將配備美國衛星通訊企業Viasat的產品，配備該產品的機型，機上將貼有標示供旅客辨識。

ANA台灣分公司總經理古牧海表示，期待在不久的將來，搭乘ANA經東京轉機前往北美的台灣旅客，能盡快在長程航段上體驗到高速Wi-Fi的便利。

ANA 波音

延伸閱讀

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

影／又是波音787！聯航客機高空「引擎失效」 機師Mayday求救音檔曝光

美中經貿會談之際 中國民航局長晤波音副總裁 擬增訂單

波音Q2虧損縮小 交機數量增多營運趨穩定

相關新聞

從Miu Miu、Bottega Veneta到Balenciaga...盤點六雙時尚運動風潮鞋！

無分性別，所有人的鞋櫃裡永遠都值得一雙新款時髦球鞋。時尚圈近年大量流行使用金屬、尼龍網布的運動風格鞋款，滿足功能面需求但...

孔曉振、Kevin Oh難得同框放閃！眼神、背影都是粉紅泡泡

孔曉振的老公Kevin Oh於今年6月退伍，日前難得曬出兩人同框放閃的照片，雖然只是小夫妻的日常，但不論眼神、背景都飄滿...

ANA國際線航班　全艙等陸續提供免費Wi-Fi

全日本空輸股份有限公司（ANA）今天宣布，將陸續提供國際線航班全艙等使用免費Wi-Fi，預計2026年3月前完成3架波音...

博客來30周年打造全通路閱讀生態圈！在地品牌、獨家新品5折起

博客來慶祝邁入第30周年，即日起至8月31日盛大舉辦，以「閱讀、思考、探索」為主題，推出六大主題單元：「30周年系列商品...

Uber Eats x 好市多熱銷榜首度公開 尖峰時刻每分鐘一單、這項最熱賣

美式賣場好市多（Costco）上架Uber Eats 7日合作滿月，已上架近2,000款熱門商品，好市多內湖店在尖峰時段...

亞洲名廚林泉攜手花藝大師凌宗湧 跨界打造花茶系月餅新美學

亞洲名廚林泉（Richie Lin）所創立的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group）旗下電商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。