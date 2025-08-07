ANA國際線航班 全艙等陸續提供免費Wi-Fi
全日本空輸股份有限公司（ANA）今天宣布，將陸續提供國際線航班全艙等使用免費Wi-Fi，預計2026年3月前完成3架波音767-300ER的Wi-Fi設備升級工程。
機上使用免費Wi-Fi已成未來趨勢，ANA（全日空）今天發布新聞稿表示，8月5日起在國際線一架波音767-300ER客機（機身編號JA625A）上的全艙等旅客，都可使用免費Wi-Fi，且可使用串流平台。
ANA表示，預計於2026年3月前完成3架波音767-300ER的Wi-Fi設備升級工程，並於2026年度中讓全數共6架投入中短程航線的波音767-300ER客機搭載高速Wi-Fi功能。
ANA指出，2026年起將陸續接收18架長程版波音777-9及19架長程版波音787-9新機，亦將配備美國衛星通訊企業Viasat的產品，配備該產品的機型，機上將貼有標示供旅客辨識。
ANA台灣分公司總經理古牧海表示，期待在不久的將來，搭乘ANA經東京轉機前往北美的台灣旅客，能盡快在長程航段上體驗到高速Wi-Fi的便利。
