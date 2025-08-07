停業半年的台中新光三越傳出9月底復業 新光三越說話了

台中新光三越今年2月13日發生氣爆事故，百貨店王遭重創也因此停業至今，經過半年來的修復、重建，現在傳出新光三越台中中港店復業時間表，預計9月底恢復營運。

新光三越台中中港店停業半年來，專櫃人員為了生計，需暫時流浪到其他據點營業，9月底的復業時間表正好趕上年度最大檔周年慶，對百貨從業人員、台中新光三越主顧客來說都是件好消息。

新光三越表示，新光三越台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師(單位)簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。