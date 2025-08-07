快訊

博客來30周年打造全通路閱讀生態圈！在地品牌、獨家新品5折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
博客來30週年打造全通路閱讀生態圈！在地品牌、獨家新品5折起，會員日最高現折888元，預估活動業績成長一成。博客來／提供

博客來慶祝邁入第30周年，即日起至8月31日盛大舉辦，以「閱讀、思考、探索」為主題，推出六大主題單元：「30周年系列商品」、「圖書、百貨獨家新品」、「爸氣登場」父親節選品專區、「在地品牌推薦」以及「OKAPI特企」探索作家的私藏日常，整個8月份累積滿萬登記送千，全站商品5折起。

歡慶集團父親節「Love Dad」，滿3888元，享OPENPOINT點數10倍送，博客來會員日全站滿額88折，單筆最高折抵888元，滿5,000元最高贈300元E-Coupon。另設有「重返當年」小遊戲與「你的靈魂適合哪種台味」心理測驗，完成互動即贈25元E-Coupon。博客來周年慶不僅是品牌重要里程碑，更是全通路融合轉型的展現，預估周年慶活動整體業績有望增一成以上。

博客來註冊會員突破1,200萬，等於全台每兩人就有一人為會員。30周年之際，除上半年推出自有閱讀器「BooksPad」外，亦於7月底進駐信義區DREAM PLAZA，開設首家24小時實體書店，展區規劃有五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，並連結電子書與有聲書等數位閱讀科技，現場還可試用BooksPad，打造全方位愉「閱」體驗。此外，消費者還可選擇線上購書門市取貨，於博客來書店現場消費亦可累積博客來會員等級，串聯線上線下服務無縫整合。開幕期間加碼限定好禮，博客來首款「OKAPI造型icash2.0」同步線上線下開賣。「大師系列講座」8月每週六接力登場，邀請伊坂幸太郎、小川糸、佐藤卓、詹宏志、謝哲青等重量級作家，開放網路報名或現場參與。

博客來30周年慶主打「在地品牌」，熱門品項如微熱山丘鳳梨酥、綠藤生機保濕組、一帆布包等，限時7折起。瞄準父親節送禮需求，規劃「爸氣登場」父親節專區，從理財書到型男3C、健康禮品全都網羅，如《巴菲特財報學》、灌籃高手首發電子書《灌籃高手新裝再編版(套書共20冊)》；圖書與百貨獨家好物同步開賣，《職場人的生成式AI工作法》買紙本書送電子書，獨家KOKUYO夏日開學文具套組，美國康寧SNOOPY一壺二杯獨家組、理膚寶水防曬霜。

博客來同步推出多款30年系列限量設計商品，包括，閱讀袋、香氛書籤與閱讀袋壓克力吊飾組，還有首次亮相的OKAPI造型icash2.0卡合兼具實用性與紀念價值。新會員首購可獲得200元E-Coupon，老會員新增推薦好友功能，成功推薦即可獲得E-Coupon與OPENPOINT點數獎勵，且無人數限制，回饋機制更彈性。APP首購再享3%回饋，綁定uniopen帳號即贈50元購物金，搭配台新@GoGo卡付款最高享3%回饋。

博客來OKAPI閱讀生活誌30周年特企「作家生活私旅」，邀請曹銘宗、吳曉樂、劉育育、下港女子、郭銘哲、林清盛等作家走訪全台北中南東西五大區域，分享他們心中的家鄉風景、私房閱讀與文化記憶，好玩路線+私藏美味一次打包。博客來推薦在地農會好物如剝皮辣椒、林龍山冠軍米、頂級龍眼花蜂蜜等地方農會美食，體驗在地風土與文化深度。參加「你的靈魂適合哪種台灣味」心理測驗，可獲得25元E-Coupon，從閱讀土地，也閱讀自己。

閱讀 博客來 父親節

博客來30周年打造全通路閱讀生態圈！在地品牌、獨家新品5折起

