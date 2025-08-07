Uber Eats x 好市多熱銷榜首度公開 尖峰時刻每分鐘一單、這項最熱賣

美式賣場好市多（Costco）上架Uber Eats 7日合作滿月，已上架近2,000款熱門商品，好市多內湖店在尖峰時段創下「每分鐘一單」的驚人紀錄，Uber Eats首度公開好市多熱銷排行榜，並推出好市多會員訂單滿1,699元享85折優惠。其中「科克蘭美式大烤雞」奪下熱銷冠軍。

Uber Eats指出，消費者在好市多不再只能「一次購足整月」，「今天想來點烤雞，順便補包衛生紙」的即時需求也能隨時滿足，四樣商品以內的「小訂單」占目前訂單量七成以上，甜點蛋糕都能即時外送，反映量販通路購物習慣透過Uber Eats轉向更靈活、即時的新模式。

Uber Eats首度公開好市多熱銷排行榜，「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，「豪華凱薩沙拉」、「美國華盛頓櫻桃」、「科克蘭鮮乳」緊隨其後。據平台數據顯示，好市多內湖店尖峰時段創下「每分鐘一單」的驚人訂購量，展。平台觀察發現，Uber Eats上的好市多訂單平均為三至四樣商品，有超過七成是購買四樣商品以內的「小單」。好市多北投店也創下在平台單筆訂單近三萬元的生鮮雜貨最大單紀錄，凸顯用戶多元的採購需求，從家庭補貨到隨興購物皆能輕鬆滿足。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，觀察到「即時經濟」逐漸成為現代消費的重要趨勢。透過此次和好市多的合作，重新定義即時經濟的服務模式，突破最後一哩物流限制，讓消費者能以更便利的方式取得好市多商品。同時首度同時使用二輪機車與三輪機車多元外送模式，對應不同規模的外送需求。