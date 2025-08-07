快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

Uber Eats x 好市多熱銷榜首度公開 尖峰時刻每分鐘一單、這項最熱賣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美式賣場好市多（Costco）上架Uber Eats 7日合作滿月，已上架近2,000款熱門商品，好市多內湖店在尖峰時段創下「每分鐘一單」的驚人紀錄，Uber Eats首度公開好市多熱銷排行榜，並推出好市多會員訂單滿1,699元享85折優惠。其中「科克蘭美式大烤雞」奪下熱銷冠軍。

Uber Eats指出，消費者在好市多不再只能「一次購足整月」，「今天想來點烤雞，順便補包衛生紙」的即時需求也能隨時滿足，四樣商品以內的「小訂單」占目前訂單量七成以上，甜點蛋糕都能即時外送，反映量販通路購物習慣透過Uber Eats轉向更靈活、即時的新模式。

Uber Eats首度公開好市多熱銷排行榜，「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，「豪華凱薩沙拉」、「美國華盛頓櫻桃」、「科克蘭鮮乳」緊隨其後。據平台數據顯示，好市多內湖店尖峰時段創下「每分鐘一單」的驚人訂購量，展。平台觀察發現，Uber Eats上的好市多訂單平均為三至四樣商品，有超過七成是購買四樣商品以內的「小單」。好市多北投店也創下在平台單筆訂單近三萬元的生鮮雜貨最大單紀錄，凸顯用戶多元的採購需求，從家庭補貨到隨興購物皆能輕鬆滿足。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，觀察到「即時經濟」逐漸成為現代消費的重要趨勢。透過此次和好市多的合作，重新定義即時經濟的服務模式，突破最後一哩物流限制，讓消費者能以更便利的方式取得好市多商品。同時首度同時使用二輪機車與三輪機車多元外送模式，對應不同規模的外送需求。

Uber 平台 好市多

延伸閱讀

影／Uber載客太急綠燈直行沒煞車 遭北市救護車擦撞

期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

好市多「星巴克之父」精品咖啡豆限時促銷！會員狂掃4包 網曝特價原因

好市多上架新款帆布購物袋1組2入 眾人見價格：便宜好看又實用

相關新聞

ANA國際線航班　全艙等陸續提供免費Wi-Fi

全日本空輸股份有限公司（ANA）今天宣布，將陸續提供國際線航班全艙等使用免費Wi-Fi，預計2026年3月前完成3架波音...

孔曉振、Kevin Oh難得同框放閃！眼神、背影都是粉紅泡泡

孔曉振的老公Kevin Oh於今年6月退伍，日前難得曬出兩人同框放閃的照片，雖然只是小夫妻的日常，但不論眼神、背景都飄滿...

博客來30周年打造全通路閱讀生態圈！在地品牌、獨家新品5折起

博客來慶祝邁入第30周年，即日起至8月31日盛大舉辦，以「閱讀、思考、探索」為主題，推出六大主題單元：「30周年系列商品...

Uber Eats x 好市多熱銷榜首度公開 尖峰時刻每分鐘一單、這項最熱賣

美式賣場好市多（Costco）上架Uber Eats 7日合作滿月，已上架近2,000款熱門商品，好市多內湖店在尖峰時段...

亞洲名廚林泉攜手花藝大師凌宗湧 跨界打造花茶系月餅新美學

亞洲名廚林泉（Richie Lin）所創立的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group）旗下電商...

港點大師陳崑裕首度南下客座！台南遠東「醉月樓」單點148元起

港點界公認大師級主廚陳崑裕，即日起至8月31日首度南下、至台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」客座，將獨家呈現8道阿裕師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。