亞洲名廚林泉攜手花藝大師凌宗湧 跨界打造花茶系月餅新美學

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
迷你奶黃月餅尺寸僅4x4公分，享受佳節美味無負擔。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
迷你奶黃月餅尺寸僅4x4公分，享受佳節美味無負擔。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

亞洲名廚林泉（Richie Lin）所創立的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group）旗下電商品牌TASTE by MMHG，今年中秋首度攜手由國際花藝大師凌宗湧創立的生活風格品牌「CNFlower西恩花藝」，打造聯名中秋禮盒「秋日花境（Blooming Space）」，融合秋季花藝與食藝風味，呈現節氣之美。

聯名禮盒概念發想始於「CNFlower 西恩花藝」旗下花草茶品牌「CNSalon」提出的「味蕾的花束」概念，TASTE by MMHG團隊延伸此意象，將祝福具象化，雙方以月餅與花草茶為媒介，從食材挑選到香氣結構，結合花藝編排的層次與設計感，透過秋日繁花的滋味在舌尖綻放，品嘗屬於這個時節的祝福。

此系列禮盒共收錄4款月餅、兩款CNSalon花草茶。4款月餅口味皆由星級主廚林泉親自監製，包括鹹甜交融的「金沙奶黃流心」、香辣鮮甜的「秘製XO醬」兩款經典口味，以及呼應秋日氣息的「紫心甘藷」與「桂花蜜烏龍茶」兩款全新風味。

其中「紫心甘藷」月餅嚴選來自彰化紫心地瓜，口感綿密溫潤，伴隨自然蜜香，搭配CNSalon獨家特調花草茶「紅寶石之光」，融合洛神、國寶茶、香茅與香蜂草等花草材，在明亮果酸與紅葉清香中，巧妙平衡地瓜的甘甜。「桂花蜜烏龍茶」月餅則揉合南投高山烏龍茶與桂花蜜，香氣內斂，茶韻溫潤細膩，與第二款花草茶「老茶樹與台灣花香」相得益彰，以野薑花、茉莉、白杭菊與百年紫芽山茶調和花香和茶香，展現豐富而深邃的尾韻。

「秋日花境」系列有平裝版（月餅4入、花草茶包2入， 1,080元）與精裝版（月餅8入、花草茶包4入， 1,980元）兩種選擇，即日起於TASTE by MMHG官方網站、CNFlower線上商店與CNSalon門市限量販售；凡於2025年8月28日前至TASTE by MMHG官方網站訂購，皆可享88折早鳥優惠，數量有限，售完為止。

此外亦同步推出單一口味「迷你奶黃月餅禮盒」（迷你月餅8入，990元），將金沙奶黃月餅化為一口即食的輕盈享受，即日起於台北市立美術館咖啡廳「rolling dough」、「Slice 幸福切片」餐廳以及各大線上通路限量販售中。

CNSalon依據TASTE by MMHG月餅食材特性與香氣，對應搭配兩款花草茶。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
CNSalon依據TASTE by MMHG月餅食材特性與香氣，對應搭配兩款花草茶。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「秋日花境」以月餅與花草茶為媒介，讓人在每一口糕餅、每一盞茶湯中，感受秋日繁花滋味。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「秋日花境」以月餅與花草茶為媒介，讓人在每一口糕餅、每一盞茶湯中，感受秋日繁花滋味。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
中秋禮盒「秋日花境」融合秋季花藝與食藝風味，呈現節氣之美。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
中秋禮盒「秋日花境」融合秋季花藝與食藝風味，呈現節氣之美。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
亞洲名廚林泉（右）攜手花藝大師凌宗湧，打造聯名中秋禮盒「秋日花境」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
亞洲名廚林泉（右）攜手花藝大師凌宗湧，打造聯名中秋禮盒「秋日花境」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

